TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos kariai išvyksta į tarptautinę operaciją Kosove

2025-10-17 10:36 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 10:36

Penktadienį į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove (KFOR) išvyksta 43 Lietuvos kariuomenės kariai.

Lietuvos karo akademijos pirmakursių priesaikos ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)

Penktadienį į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją Kosove (KFOR) išvyksta 43 Lietuvos kariuomenės kariai.

Jų išlydėtuvės penktadienį vyks Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione, Vilniaus rajone, pranešė kariuomenė. 

Į tarptautinę operaciją vykstantys kariai veiks KFOR Regioninės Rytų vadavietės atsakomybės rajone. Ši vadavietė koordinuoja saugumo užtikrinimą regione ir atlieka svarbų vaidmenį palaika nt ilgalaikę taiką bei stabilumą.

KFOR yra NATO vadovaujama tarptautinė saugumo pajėgų operacija, pradėta 1999 metais po Kosovo karo, siekiant užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą regione. 

Jos tikslas – sukurti saugią aplinką Kosovo gyventojams, mažinti konflikto riziką bei apsaugoti civilius nuo smurto ir kitų grėsmių. 

