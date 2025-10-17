Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis širsta: pareiškė, kad kariuomenės vadas turi trauktis

2025-10-17 12:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 12:38

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras turėtų trauktis iš užimamų pareigų. Valdančiajai daugumai priklausančios partijos pirmininkas tvirtina, kad generolas neturėjo teisės įsitraukti į viešas diskusijas dėl gynybai skirtų lėšų panaudojimo. 

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas

„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras turėtų trauktis iš užimamų pareigų. Valdančiajai daugumai priklausančios partijos pirmininkas tvirtina, kad generolas neturėjo teisės įsitraukti į viešas diskusijas dėl gynybai skirtų lėšų panaudojimo. 

14

„Jei aš būčiau šalies vadovas – prezidentas ar premjeras – kariuomenės vadui būčiau seniai nuėmęs žvaigždutes ir jis būtų atleistas iš darbo. Ne kariuomenės vadui politikuoti. Man keista, kad dar juo pasitiki. Turėjo būti pareikštas nepasitikėjimas“, – Eltai sakė R. Žemaitaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariuomenės vadas R. Vaikšnoras šią savaitę LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.

„Kariuomenės vadui reikėtų suvokti, kad biudžetas nėra guminis, kad reikia iš kažkur pinigų paimti. Tegu kariuomenė pradeda efektyviai naudoti pinigus ir tų pinigų atsiras daug“, – teigė „aušrietis“.

Be to, tikino R. Žemaitaitis, kariuomenės vadas nepagrįstai tvirtina, kad nereikia investuoti į infrastruktūrą. Pasak jo, investicijos į trinkeles ar kelius taip pat yra svarbu, nes, pažymėjo politikas, kitu atveju įsigyjama karinė technika negalės manevruoti.

„Kariuomenės vadui reikėtų suvokti, kad plytelės arba kelias, ką jis vardina, yra viena iš pagrindinių infrastruktūros dalių. Nes jei nebus infrastruktūros, jokia karinė technika negalės važiuoti. (...) Jei nebus mobilumo, nebus ir gynybos“, – sakė R. Žemaitaitis. 

„Kariuomenės vadas neturi nė vienai dienai likti toliau vadovauti. Kariuomenės vadas turėjo jau užvakar padėti pareiškimą ir atsistatydinti“, – apibendrino „aušrietis“. 

ELTA primena, kad Vyriausybei pristačius kitų metų valstybės biudžeto projektą, kilo diskusijos dėl numatomų lėšų gynybai. Klausimus dėl gynybai skirto finansavimo kėlė ir opozicijos bei verslo atstovai.

Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, kad kariuomenės vado keliami klausimai yra neatsakingi. Jai antrino ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, teigdamas, kad R. Vaikšnorui nederėtų politikuoti.

Tai, jog kariuomenės vado pozicija nėra tinkama, sakė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.

Tuo metu opozicijos atstovai pabrėžė – valdantiesiems derėtų susilaikyti nuo komentarų apie R. Vaikšnorą, vieši nesutarimai tarp kariuomenės ir Vyriausybės yra ydingi valstybei.

Kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – tai maždaug 4,79 mlrd. eurų.

Kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) – tai maždaug 4,79 mlrd. eurų.

Vadas teisus
Vadas teisus
2025-10-17 12:55
Ko ieskai , ka teisini ? Valdisku pinigu skirstymas turi buti skaidrus ir viesas. Kariuomenes vadas teisingai pastebejo kad bandoma uz kariuomenei skirtus pinigus saligatvius valdininkams tiesti .
