TV3 naujienos > Žmonės

Šarūno Jasikevičiaus dukra tėčio pėdomis neseka: skina laimėjimus kitame sporte

2025-10-18 17:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-18 17:19

Šarūno Jasikevičiaus dukra Aila tėčio pėdomis neina ir krepšinio nežaidžia – ji pasirinko kitą sportą, kuriame jai sekasi puikiai. Tai jodinėjimas.

Šarūnas Jasikevičius su šeima (nuotr, Instagram ir nuotr. BNS)
6

Socialiniame tinkle Instagram trenerio žmona Anna Douka pasidalijo nuotraukomis, kuriose mergaitė jodinėja ir net pelno apdovanojimus šioje srityje.

Šarūnas Jasikevičius ir Anna Douka-Jasikevičius Karibuose
Džiaugėsi laimėjimais

Annos užfiksuotuose kadruose mergaitė pozuoja su dvejais medaliais bei statulėle.

Prie nuotraukų besididžiuojanti mama rašė:

„Dar viena diena... Dar vienos jojimo varžybos...

Laimėtos 1-a ir 2-a vietos dviejose skirtingose ​​kategorijose!!!

Pirmyn, mergaite...!!!!“

Kadruose galima matyti garsaus trenerio žmoną, dukrą Ailą ir sūnų Luką.

 

