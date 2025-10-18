Šarūno Jasikevičiaus dukra tėčio pėdomis neseka: skina laimėjimus kitame sporte

Socialiniame tinkle Instagram trenerio žmona Anna Douka pasidalijo nuotraukomis, kuriose mergaitė jodinėja ir net pelno apdovanojimus šioje srityje.
Džiaugėsi laimėjimais
Annos užfiksuotuose kadruose mergaitė pozuoja su dvejais medaliais bei statulėle.
Prie nuotraukų besididžiuojanti mama rašė:
„Dar viena diena... Dar vienos jojimo varžybos...
Laimėtos 1-a ir 2-a vietos dviejose skirtingose kategorijose!!!
Pirmyn, mergaite...!!!!“
Kadruose galima matyti garsaus trenerio žmoną, dukrą Ailą ir sūnų Luką.
