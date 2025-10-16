Jasikevičiaus auklėtiniai reabilitavosi nugalėdami „Bayern“

Lygiame pirmajame kėlinyje „Bayern“ truktelėjo į priekį, kai per paskutines 2 minutes pelnė 7 taškus be atsako – 20:14. Antrajame ketvirtyje „Fenerbahče“ perėmė iniciatyvą – atkarpa 8:0 leido pirmauti 34:27. Skirtumas nežymiai pasikeitė įpusėjus susitikimui – 37:32.
Po didžiosios pertraukos Eurolygos čempionai tvirtai laikė iniciatyvą savo rankose – sužaidus 6 minutes skirtumas pirmą kartą pasiekė dviženklę ribą – 55:45. Maža to, toliau gynyboje puikiai žaidę šeimininkai iki kėlinio pabaigos susikrovė solidų pranašumą – 62:46. Lemiamą kėlinį „Fenerbahče“ pradėjo spurtu 10:0 (72:46), kuris atsakė į visus likusius klausimus šiame mače.
„Fenerbahče“: Mikaelis Jantunenas 15 (5/6 tritaškiai), Scottie Wilbekinas 14 (4/8 tritaškiai), Wade‘as Baldwinas 13, Devonas Hallas 10 (5 atk. kam.), Artūras Žagaras 8, Bonzie Colsonas 7.
„Bayern“: Andreasas Obstas (3/7 tritaškiai), Isiaha Mike‘as ir Wenyenas Gabrielis po 13, Kamaras Baldwinas 11 (7 rez. perd.), Vladimiras Lučičius 10.
