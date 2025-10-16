Ketvirtajame kėlinyje atitrūkusi „Dubai“ ekipa nukovė katalonus

„Dubai“ anksti atitrūko – atkarpa 9:0 leido susikrauti dviženklį pranašumą (18:5), kurį „Barcelona“ iki kėlinio pabaigos sumažino – 15:24. Antrajame ketvirtyje svečiai perėmė iniciatyvą – spurtas 13:2 leido išsiveržti į priekį – 28:26. Katalonai pirmavo ir 4 taškais, bet šeimininkų tritaškis užbaigė pirmąją mačo dalį – 34:33.
Po didžiosios pertraukos prabėgus 5 minutėms „Barca“ bandė atitolti (50:45), tačiau JAE ekipa greitai atsakė savo 6 taškais – 51:50. Kėliniui pasibaigus „Dubai“ pirmavo 58:56.
Dvikovos lūžiu tapo ketvirtojo ketvirčio pradžia – sužaidus 2,5 minutės buvo lygu (63:63), tačiau 4 minutes svečiai nepasižymėjo, o tuo pasinaudoję šeimininkai pelnė 10 taškų be atsako ir įgijo dviženklį pranašumą – 73:63. Katalonai bandė gelbėtis (68:74), bet Eurolygos naujokai atsakė savo sėkmingomis atakomis (80:70) ir nors varžovai pabaigoje sumažino deficitą, tačiau pergalės Dubajaus komanda iš savo rankų nebepaleido.
„Dubai“: Filipas Petruševas 23 (8 atk. kam., 28 naud. bal.), Dwayne‘as Baconas 20 (5 atk. kam.), McKinley Wrightas 11 (6 rez. perd.), Mfiondu Kabengele 10 (13 atk. kam., 21 naud. bal.).
„Barcelona“: Dario Brizuela (4/9 tritaškiai, 5 atk. kam.) ir Tornike Shengelia po 19, Janas Vesely 9, Willas Clyburnas ir Joelis Parra (8 atk. kam.) po 7.
