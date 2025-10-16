Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

G.Oreliko dvigubas dublis neišgelbėjo „Lions“ nuo pralaimėjimo FIBA Europos taurės starte

2025-10-16 19:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 19:59

FIBA Europos taurėje nesėkmingai startavo Abšerono „Lions“ (0/1) su Gediminu Oreliku.

G.Orelikas turėjo pripažinti Estijos klubo pranašumą (FIBA nuotr.)

FIBA Europos taurėje nesėkmingai startavo Abšerono „Lions“ (0/1) su Gediminu Oreliku.

0

Lietuvio klubas namie 85:93 (21:32, 22:19, 17:22, 25:20) nusileido Talino „Kalev/Cramo“ (1/0) komandai iš Estijos.

Su problemomis Azerbaidžano ekipa susidūrė jau pirmajame kėlinyje, per kurį praleido 32 taškus ir atsiliko dviženkliu skirtumu. Vėliau išsiveržti į priekį „liūtams“ taip ir nepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G.Orelikas per 31 minutę surinko 20 taškų (1/2 dvitaškių, 5/9 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 10 atkovotų ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 26 naudingumo balus.

22 taškus Abšerono klubui pridėjo Jamesas Frazieras (5 atk. kam., 9 rez. perd.), 12 – De’Ondre Jacksonas, 10 – De’Seanas Eikensas.

Nugalėtojams 19 taškų surinko Kregoras Hermetas (6 atk. kam.), 14 – Hugo Toomas (7/10 dvitaškių), po 12 – Tanelis Kurbas ir Anrijs Miška (9 atk. kam., 5 rez. perd., 6/6 dvitaškių), po 10 – Gregoras Kuuba (6 atk. kam.) ir Tysonas Acuffas (5 rez. perd.).

Po savaitės „Lions“ grumsis su Mindaugo Kačino atstovaujamais Sopoto „Trefl“ (1/0), I grupėje taip pat varžosi Baku „Neftchi“ (0/1) ekipa.

 

