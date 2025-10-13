Skelbiama naujausia žinia apie Valdo Adamkaus būklę

Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikos paskelbė naujausią žinią apie prezidento būklę. Jų pranešime teigiama:
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus sveikatos būklei pagerėjus po Santaros klinikose taikyto gydymo išleistas į namus.“
Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę
Į Santaros klinikas V. Adamkus dėl infekcijos paguldytas rugsėjo pabaigoje.
Buvęs prezidentas pastarąjį kartą hospitalizuotas kovą, kai jam vykdyti profilaktiniai patikrinimai, tuomet sveikatos pablogėjimų nebuvo. Prieš tai sausį V. Adamkus buvo paguldytas į ligoninę dėl sumušimų, kai parkrito namuose.
98-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!