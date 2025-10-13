Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Skelbiama naujausia žinia apie Valdo Adamkaus būklę

2025-10-13 16:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 16:05

Valdas Adamkus (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Rugsėjo pabaigoje kadenciją baigęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus buvo paguldytas į ligoninę. Dabar paaiškėjo, ar jis jau išleistas iš ligoninės ir kokia jo sveikatos būklė.

8

Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikos paskelbė naujausią žinią apie prezidento būklę. Jų pranešime teigiama:

„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus sveikatos būklei pagerėjus po Santaros klinikose taikyto gydymo išleistas į namus.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valdas Adamkus paguldytas į ligoninę

Į Santaros klinikas V. Adamkus dėl infekcijos paguldytas rugsėjo pabaigoje.

Buvęs prezidentas pastarąjį kartą hospitalizuotas kovą, kai jam vykdyti profilaktiniai patikrinimai, tuomet sveikatos pablogėjimų nebuvo. Prieš tai sausį V. Adamkus buvo paguldytas į ligoninę dėl sumušimų, kai parkrito namuose.

Valdas Adamkus (nuotr. Fotodiena.lt/Pauliaus Peleckio)

98-erių V. Adamkus Lietuvos prezidento pareigas ėjo dvi kadencijas: 1998–2003 metais ir 2004–2009 metais.

Valdas Adamkus (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Paaiškėjo, kodėl 98-erių Valdas Adamkus atsidūrė reanimacijoje (8)

