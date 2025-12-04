Olekas dėl Žemaitaičio nuosprendžio: socialdemokratus slegia moralinė atsakomybė

„Aš, sakyčiau, kad man yra tikrai apmaudu dėl tokios situacijos. Tai nėra paprasta situacija“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime paklausus, ar jam bei socialdemokratams negėda būti vienoje koalicijoje su R. Žemaitaičiu.
„Aš manau, kad mes tikrai tą klausimą apsvarstysime tiek pačios partijos viduje, tiek koalicijoje, kaip mes turime elgtis, nes aš girdėjau jau kai kurių pasisakymų, kad galbūt reiktų sulaukti galutinio teismo sprendimo. Bet tas dalykas turi būti apsvarstytas ir nuspręsta, kaip mes turime elgtis toliau“, – teigė jis.
Paklausus, kokios opcijos gali būti svarstomos dėl tolimesnės koalicijos ateities, Seimo pirmininkas nurodė, kad „bus svarstomi visi variantai“.
Neslepia, kad socialdemokratus slegia moralinė atsakomybė dėl koalicijos su Žemaitaičiu
J. Olekas pripažino, kad dėl to, jog koalicijoje yra nuteisto R. Žemaitaičio partija, socialdemokratai jaučia tam tikrą moralinę atsakomybę.
„Moralinė atsakomybė, ji be abejo, kad slegia. Tai čia reikia pasakyti atvirai“, – kalbėjo parlamento vadovas.
Jis taip pat priminė, kad Vyriausybė turi parengti priemonių planą kovai su antisemitizmu ir paragino šiuo klausimu nedelsti.
„Labai apmaudu, kad mes turime tokią situaciją, kad Seimo narys yra nuteistas už antisemitinius pareiškimus. Tai tikrai man, kaip žmogui, pirmiausiai, kaip Seimo pirmininkui yra labai apmaudu, kad turime tokią situaciją“, – kartojo J. Olekas.
„Kita vertus, mes gerbiame teismo sprendimą – tiek aš pats asmeniškai, tiek, man atrodo, socialdemokratų partija ir didžioji koalicijos dalis visada smerkėme ir smerkiame antisemitizmą. Vyriausybė yra įsitraukusi į savo veiklos planą priemonių plano parengimą kovai su antisemitizmu. Man atrodo, kad tas turi būti kuo greičiau padaryta“, – dėstė jis.
Žemaitaičio pareiškimus apie neva politizuotą sprendimą vadina neatsakingais
Vertindamas jam nepalankų teismo sprendimą, R. Žemaitaitis tvirtino, kad visas vykęs teismo procesas, kaip kad ir verdiktas, buvo politizuotas.
J. Olekas mano, kad tokie koalicijos partnerio pareiškimai – neatsakingi.
„Aš manau, kad mes per daug visur įžvelgiame to politizavimo ar tokių dalykų. (...) Man atrodo, tiesiog per daug neatsakingai ar paviršutiniškai bandoma pridengti tą savo poziciją ar savo problemą. Tai man atrodo, kad to daryti tikrai nereikėtų“, – kalbėjo socialdemokratas.
„Tai tokių dalykų neturėtų būti. Yra teismai, galų gale, mes politikai patys dalyvaujame teisėjų skyrimo procesuose. Tai ką paskiriame, ką įvertiname, tą ir turime“, – apibendrino jis.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Vilniaus apygardos teismas pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl antisemitinių pasisakymų. Seimo opozicija tikina – jei toks bus galutinis sprendimas, parlamentas privalės rengti apkaltą „aušriečių“ pirmininkui.
Teismas nusprendė, 2023 m. gegužę ir birželį R. Žemaitaitis vartojo žmogaus orumą niekinančią kalbą, skatino neapykantą žmonių grupei dėl jų žydų tautybės. Byloje buvo tiriami ir vertinami 7 politiko socialiniame tinkle paskelbti įrašai ir parlamente viešai pasakyta kalba.
„Aušriečių“ lyderiui skirta 5 tūkst. eurų bauda. Jei nuosprendis įsiteisės, politikas baudą turės sumokėti per du mėnesius.
R. Žemaitaitis yra prašęs teismo jį išteisinti ir tvirtino, kad nesiekė tyčiotis, niekinti žydų ar menkinti Holokaustą.
Beje, 2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį vėl buvo išrinktas į parlamentą.
