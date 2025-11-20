Olekas pritaria balsavimui nuo 16 metų: „Mūsų jaunimas yra pakankamai brandus“

„(Jie – BNS) yra pakankamai aktyvūs, sąmoningi, yra pavyzdžių ne vienoje valstybėje, kur jau tą daro, ir man atrodo, kad tikrai nereikėtų atsilikti, laukti, nes mūsų jaunimas yra pakankamai brandus“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė J. Olekas.
Pasak jo, balsavimo teisės suteikimas šešiolikmečiams paskatintų jaunimą ateiti į vėlesnius – Seimo ir prezidento – rinkimus.
Parlamento vadovas teigia nesuprantantis dalies visuomenės nuogąstavimų, jog 16 metų sulaukę jaunuoliai nėra pakankamai brandūs, kad galėtų eiti prie balsadėžių.
„Tas kaltinimas, kad nebrandūs, kad negali (balsuoti – BNS), jis yra neteisingas. Žymiai geriau būtų, kad mes padėtume jiems apsispręsti. Savo pavyzdžiu parodymu tiek šeimose, tiek mokyklose“, – aiškino jis.
J. Olekas sako, kad šiuo klausimu Seime nėra susiskaldymo tarp kairiųjų ir dešiniųjų, tad diskusija apie balsavimo teisės suteikimą šešiolikmečiams gali būti vaisinga.
„Vienose ir kitose partijose to nusiteikimo yra ir reikia apie tai kalbėti ir diskutuoti“, – sakė J. Olekas.
BNS rašė, kad 2024 metų spalį grupė parlamentarų registravo Konstituciją keičiantį įstatymo projektą, siūlantį sudaryti galimybę savivaldos ir merų rinkimuose balsuoti nuo 16 metų.
Įstatymo projektas buvo grindžiamas tuo, kad Austrijos, Maltos, Estijos bei kai kurių Vokietijos regionų pavyzdžiai rodo, jog rinkiminio amžiaus sumažinimas turi teigiamos įtakos rinkimų sistemai.
Šiuo metu savivaldos ir merų, Seimo, prezidento, Europos Parlamento rinkimuose balsuoti gali 18 metų sulaukę asmenys.
Artimiausi savivaldos rinkimai vyks 2027 metų pavasarį.
