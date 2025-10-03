Santaros klinikos skelbia apie naujovę pacientams: nemalonų tyrimą atliks patogiau

Skirtingai nuo iki šiol daugiau nei dešimtmetį naudotos rankinės oro pompos, šis aparatas pats reguliuoja slėgį ir dujų kiekį, todėl pacientams procedūra tampa žymiai patogesnė ir saugesnė.
Naujasis prietaisas užtikrina, kad dujos į žarnyną būtų pučiamos automatiškai ir kontroliuojant slėgį, todėl pacientai jaučia minimalų diskomfortą. CO₂ dujos yra sušildomos, kas padeda atpalaiduoti žarnyno raumenis ir sumažina skausmą. Dėl to nebereikia skirti papildomų vaistų nuo spazmų, o pacientai iš karto po procedūros gali grįžti į įprastą veiklą – netgi vairuoti automobilį, rašoma pranešime spaudai.
Pasak Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro II radiologijos skyriaus vedėjos doc. dr. Diletos Valančienės, ši technologija svarbi ne tik dėl komforto:
„Automatinis CO₂ įpūtėjas leidžia medikams saugiai ir tiksliai atlikti tyrimą, sumažinant komplikacijų riziką. Tai ypač aktualu vyresnio amžiaus ar silpnesnės sveikatos pacientams, kuriems tradicinė kolonoskopija gali būti per sudėtinga arba rizikinga. Prietaisas padeda užtikrinti optimalų žarnyno išsipūtimą, o tyrimas tampa patikimesnis ir mažiau varginantis pacientui.“
Įrenginys suteikia reikšmingų medicininių privalumų: sumažina žarnyno plyšimo riziką, užtikrina tinkamą tyrimo dokumentaciją, apsaugo pacientą nuo bakterinės ir virusinės taršos, o specialus režimas leidžia jį pritaikyti ir vaikų žarnyno gydymui, kai nustatoma sudėtinga būklė – vienos žarnos dalies įsimovimas į kitą.
Kompiuterinės tomografijos kolonografija, naudojant šią technologiją, rekomenduojama pacientams, kuriems nepavyksta atlikti įprastos kolonoskopijos ir neapžiūrima visa storoji žarna, vyresniems ar nusilpusiems ligoniams, taip pat tiems, kurie atsisako endoskopinio storosios žarnos tyrimo. Metodas itin naudingas diagnozuojant žarnyno navikus, bei ikivėžines būkles bei planuojant chirurginį storosios žarnos gydymą.
Radiologijos ir branduolinės medicinos centro vadovas doc. dr. Artūras Samuilis pabrėžia šios naujovės reikšmę Santaros klinikoms ir pacientams: „Mūsų tikslas – užtikrinti moderniausią diagnostiką, kuri ne tik suteiktų patikimų medicininių duomenų, bet ir būtų kuo saugesnė bei patogesnė pacientui. Santaros klinikose į kasdienę praktiką nuosekliai diegiamos pažangiausios technologijos ir tai leidžia mums dar geriau pasirūpinti žmonių sveikata, o pacientams suteikia daugiau pasitikėjimo pačia procedūra.“
Gydytoja radiologė doc. dr. D. Valančienė pabrėžia, kad kiekvienu atveju sprendimas dėl šio tyrimo paskyrimo priimamas individualiai, įvertinant paciento sveikatos būklę ir galimus tyrimo privalumus bei rizikas: „Tyrimas skiriamas tik atrinktiems žmonėms, kuriems tradicinės fibrokolonoskopijos atlikti nepavyko, ji yra per daug sudėtinga ar rizikinga, taip pat vyresniems ar nusilpusiems pacientams. Procedūra nėra tinkama nėščiosioms, sergantiems ūminėmis žarnyno ligomis, žarnyno nepraeinamumu ar neseniai patyrusiems chirurgines intervencijas. Sprendimą dėl šio tyrimo skyrimo kiekvienu atveju priima gydytojas, įvertinęs individualią paciento sveikatos būklę.“