  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Ar Lietuva pajėgi sustabdyti Baltarusijos balionus – kokį atsaką duosime?

2025-12-04 12:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 12:42

Dėl Baltarusijos krizės kritikos laviną iš opozicijos premjerė atmušinėjo kalbomis apie amerikiečių pagalbą, tačiau po pokalbio su Donaldo Trumpo pasiuntiniu ministrė pirmininkė negali pasakyti, ar sulauksime jų pagalbos. Nors, anot Ingos Ruginienės, pasiuntinys mus palaiko, tačiau nežinia, ar tai nebus tik dar vieni eiliniai solidarumo žodžiai. 

Dėl Baltarusijos krizės kritikos laviną iš opozicijos premjerė atmušinėjo kalbomis apie amerikiečių pagalbą, tačiau po pokalbio su Donaldo Trumpo pasiuntiniu ministrė pirmininkė negali pasakyti, ar sulauksime jų pagalbos. Nors, anot Ingos Ruginienės, pasiuntinys mus palaiko, tačiau nežinia, ar tai nebus tik dar vieni eiliniai solidarumo žodžiai. 

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politiniais žygiais giriasi ir prezidentas Gitanas Nausėda, bet kol kas krizė tęsiasi, o sąjungininkų veiksmų nesimato. Dėl to jau senka ir vežėjų kantrybė – jie dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų kitą savaitę planuoja protestą Vilniuje. Premjerė pakartojo jau anksčiau skambėjusią mintį, kad protestuoti verslininkai turėtų Baltarusijoje.

Ar Lietuva pajėgi sustabdyti Baltarusijos balionus ir kokį atsaką duosime Aleksandro Lukašenkos režimui, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja VU TSPMI direktorė, profesorė Margarita Šešelgytė ir Europos Sąjungos gynybos komisaras Andrius Kubilius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda kalbėjosi su EK prezidente dėl situacijos Baltarusijos pasienyje (tv3.lt koliažas)
Nausėdos pažadas dėl naujo sankcijų paketo: „Rasime ten nemažai vietos ir veikėjams iš Baltarusijos“ (32)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
