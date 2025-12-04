DIENOS PJŪVIS. Ar Lietuva pajėgi sustabdyti Baltarusijos balionus – kokį atsaką duosime?

Politiniais žygiais giriasi ir prezidentas Gitanas Nausėda, bet kol kas krizė tęsiasi, o sąjungininkų veiksmų nesimato. Dėl to jau senka ir vežėjų kantrybė – jie dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų kitą savaitę planuoja protestą Vilniuje. Premjerė pakartojo jau anksčiau skambėjusią mintį, kad protestuoti verslininkai turėtų Baltarusijoje.
Ar Lietuva pajėgi sustabdyti Baltarusijos balionus ir kokį atsaką duosime Aleksandro Lukašenkos režimui, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja VU TSPMI direktorė, profesorė Margarita Šešelgytė ir Europos Sąjungos gynybos komisaras Andrius Kubilius.
