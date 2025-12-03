 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Įspėja kiekvieną, kai perkate dovanas ir ne tik: štai kokias gudrybes pasitelkia pardavėjai

2025-12-03 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 13:57

Praėjusį savaitgalį per visas parduotuves praėję „juodojo penktadienio“ išpardavimai pritraukė dovanų ieškančius lietuvius. Bet, kaip pastebi ekspertai, ne visi prekybininkai elgiasi sąžiningai, o lietuviai patys irgi nėra linkę pataupyti.

0

Ar tikrai kaina su nuolaida yra žemesnė nei įprastai ir į ką reikia atkreipti dėmesį perkant ne tik lietuviškas, bet ir kiniškas prekes, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto rinkodaros ekspertė Indrė Radavičienė.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

