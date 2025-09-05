Matulionis: šiandien mums svarbiausias prioritetas yra Amerikos karių Lietuvoje išlaikymas

„JAV Baltijos saugumo iniciatyva yra jau seniai veikianti programa, kuri buvo ir yra tikrai naudinga mūsų krašto apsaugos vystymui (…). Mes apie tai (planus mažinti paramą – ELTA) žinojome, bet tai yra JAV vidaus politikos klausimas. Dėl šios programos veikimo yra diskusija tarp Donaldo Trumpo ir Kongreso“, – penktadienį žurnalistams sakė D. Matulionis.
„Mes labai norėtume, kad ši programa būtų tęsiama, bet žiūrėsime, kaip viskas atrodys pabaigoje. Kongresas yra nusiteikęs pakankamai ryžtingai, bet turėtume suprasti, kad mums šiandien svarbiausias prioritetas yra Amerikos karių Lietuvoje išlaikymas. Dėl to daugiausiai koncentruojamės ties tuo“, – pridūrė vyriausiasis patarėjas.
Kiek anksčiau Krašto apsaugos ministerijos (KAM) gynybos politikos direktorius Vaidotas Urbelis teigė, kad Lietuva kol kas neturi oficialaus rašto apie galimą JAV karinės paramos mažinimą. Tačiau, pasak jo, Vašingtonas apie tai jau informavo Europos šalis.
ELTA primena, kad „The Washington Post“ pranešė, jog JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims. Apie tokius pokyčius rašė ir „Financial Times“.
Vakarų žiniasklaidoje skelbiama, kad JAV administracijos pareigūnai esą praėjusią savaitę informavo Europos diplomatus apie Vašingtono sprendimą nebefinansuoti programų, skirtų su Rusija besiribojančių Rytų Europos šalių ginkluotųjų pajėgų apmokymui ir aprūpinimui.
JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių.
Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos. Apie sprendimą sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas deklaruoja pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.
