TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kim Jong Uno iškilimas: nuo pajuokos objekto iki pasaulinės galios žaidėjo

2025-09-07 16:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-07 16:30

Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas rugsėjo 2 d. demonstravo savo įtaką – jis į Tiananmeno aikštę įžengė kartu su Xi Jinpingu ir Vladimiru Putinu. Kadaise menkintas kaip nepatyręs paveldėtojas, šiandien jis tapo vienu svarbiausių autokratinės pasaulio tvarkos žaidėjų, išnaudojančiu Pekino ir Maskvos paramą siekiant savo tikslų.

Kim Jong Uno iškilimas: nuo pajuokos objekto iki pasaulinės galios žaidėjo (nuotr. SCANPIX)

Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas rugsėjo 2 d. demonstravo savo įtaką – jis į Tiananmeno aikštę įžengė kartu su Xi Jinpingu ir Vladimiru Putinu. Kadaise menkintas kaip nepatyręs paveldėtojas, šiandien jis tapo vienu svarbiausių autokratinės pasaulio tvarkos žaidėjų, išnaudojančiu Pekino ir Maskvos paramą siekiant savo tikslų.

8

Kad ir ką manytumėte apie jo groteskišką politiką, pasibaisėtiną žmogaus teisių padėtį ir prastą fizinę būklę, Kim Jong Unas šiandien yra vienas sėkmingiausių pasaulio nacionalinių lyderių, rašo „The Times“.

Kai 2011 m. jis perėmė valdžią iš mirusio tėvo, daugelis informuotų stebėtojų juokėsi iš jo kaip iš nepatyrusio storulio, kuris neišvengiamai bus nuverstas vos per kelis mėnesius.

Tačiau nuo to laiko jis įsitvirtino kaip galingiausias ir saugiausias Šiaurės Korėjos diktatorius šalies istorijoje.

Kim Jong Unas pašalino arba nužudė potencialius varžovus, sukūrė branduolinį arsenalą, kuris privertė JAV prezidentą Donaldą Trumpą su juo derėtis.

41-erių Kim Jong Unas stovėjo ant podiumo šalia prezidentų Xi Jinpingo ir V. Putino per karinį paradą, skirtą paminėti 80-osioms Kinijos pergalės prieš Japoniją metinėms.

Anksčiau tokioje ceremonijoje Šiaurės Korėjos atstovas būtų buvęs tik dar vienas veidas tarp svečių, atvykusių pagerbti Pekino šeimininkų.

Dar visai neseniai tiek Rusija, tiek Kinija vieningai palaikė Jungtinių Tautų sankcijas Šiaurės Korėjai.

Tačiau per kiek daugiau nei metus Kim Jong Unas tapo svarbia figūra antivakarietiškoje autokratų ašyje, siekiančioje pasinaudoti „Pasaulio pietų“ lojalumu ir atmesti JAV vadovavimą bei demokratinius principus.

Šiaurės Korėja iš Rusijos gavo pasaulinės galios statusą

Nors jis ir nėra toks reikšmingas kaip Kinijos ar Rusijos lyderiai, Kim Jong Unas vadovauja branduolinei valstybei.

Praėjusiais metais pasirašytas „partnerystės susitarimas“ su V. Putinu išaugo į karinę sąjungą. Kim Jong Unas išsiuntė apie 14 tūkst. Šiaurės Korėjos karių padėti Rusijai kovoje prieš Ukrainą Kurske.

Mainais Pchenjanas gavo Maskvos pinigų, karinių technologijų ir, svarbiausia, pasaulinės galios statusą, kuris veikia ne tik Rytų Azijoje, bet ir Europos pakraštyje.

Šiltas ir pagarbus priėmimas Pekine parodė, kokį pripažinimą Kim Jong Unas pelnė.

Be to, pasitelkdamas diplomatinį žavesį ir griežtas žinutes, Kim Jong Unas gali išsiderėti daugiau ekonominės, karinės bei technologinės paramos.

Tai gali apimti ir bendras karines pratybas, prilygstančias toms, kurias JAV rengia kartu su savo sąjungininkais Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Filipinuose.

Pchenjano tikslas – naujas susitarimas su JAV

Kim Jong Unui taip pat reikia Xi Jinpingo paramos dėl dar vienos priežasties: jo galutinis tikslas – naujas susitarimas su JAV.

D. Trumpas, labiau nei bet kuris kitas JAV lyderis, galėtų jam nusileisti.

Praėjusią savaitę Vašingtone vykusiame pokalbyje su Pietų Korėjos prezidentu, D. Trumpas ne kartą pabrėžė, kaip gerai jie su Kim Jong Unu sutarė per pirmąją jo kadenciją, ir pareiškė tikintis šiemet su juo susitikti.

Jei Kim Jong Unas priims šį kvietimą, jis sieks pradėti derybas iš kuo stipresnės pozicijos – tam jam reikalinga Xi Jinpingo parama.

