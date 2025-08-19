Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Kim Jong Unas ragina plėsti branduolinių ginklų pajėgumus

2025-08-19 11:26 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 11:26

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas antradienį paragino sparčiai plėsti šalies branduolinių ginklų pajėgumus, atkreipdamas dėmesį į vykstančias JAV ir Pietų Korėjos karines pratybas, jo teigimu, galinčias įžiebti karą. 

Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas antradienį paragino sparčiai plėsti šalies branduolinių ginklų pajėgumus, atkreipdamas dėmesį į vykstančias JAV ir Pietų Korėjos karines pratybas, jo teigimu, galinčias įžiebti karą. 

REKLAMA
0

„Sustiprėję JAV ir ROK (Pietų Korėjos) kariniai ryšiai ir jėgos demonstravimas yra akivaizdžiausias jų noro sukelti karą įrodymas“, – sakė Kim Jong Unas. Jį citavo oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Susidariusi padėtis reikalauja radikaliai ir greitai pakeisti esamą karinę teoriją bei praktiką ir sparčiai plėsti nuklearizaciją“, – pareiškė Šiaurės Korėjos lyderis.

REKLAMA
REKLAMA

Kim Jong Unas šiuos komentaruos išsakė pirmadienį, apsilankęs eskadriniame minininke „Choe Hyon“ karinio jūrų laivyno bazėje ir gavęs ataskaitą apie karo laivo ginklų sistemas.

REKLAMA

Jis pareiškė esąs patenkintas tuo, kad „pagrindinės užduotys dėl karinio jūrų laivyno aprūpinimo aukštosiomis technologijomis ir branduoliniais ginklais vyksta pagal planą“ prieš spalį planuojamą įvertinimą, teigė KCNA. 

JAV ir Pietų Korėja pirmadienį pradėjo kasmetines bendras pratybas, kuriomis siekiama pasirengti atremti galimas grėsmes iš branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos. 

REKLAMA
REKLAMA

11 dienų truksiančiose pratybose numatyti „keleri didelio masto kovinio šaudymo mokymai“, teigiama JAV kariuomenės pranešime. Jame priduriama, kad karinės pratybos yra orientuotos į gynybą. 

Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas penktadienį pažadėjo gerbti Šiaurės Korėjos politinę sistemą ir kurti karinį pasitikėjimą, reaguodamas į ketvirtadienį Pchenjano paskelbtą pareiškimą, kad jis nėra suinteresuotas gerinti santykių su Seulu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lee Jae-myungas nuo birželio, kai buvo išrinktas, žada užmegzti ryšį su Šiaurės Korėja ir tęsti dialogą be išankstinių sąlygų. Tokia nuostata skiriasi nuo jo pirmtako pozicijos.

Lee Jae-myungas kalbėjo praėjus dienai po to, kai įtakinga Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) sesuo Kim Yo Jong (Kim Jo Čen) pareiškė, kad Šiaurės Korėja „neturi noro gerinti santykių su Pietų Korėja“. 

Ji taip pat paneigė Pietų Korėjos kariuomenės pranešimus, kad Pchenjanas pradėjo šalinti garsiakalbius, naudojamus propagandai pasienyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų