Čekijos ekonomika antrąjį ketvirtį augo lėčiausiai per metus

Importo augimo tempas sulėtėjo nuo 2,5 proc. pirmąjį ketvirtį iki 1,5 proc., o eksporto – nuo 3 proc. iki vos 0,3 procento.
Tuo metu namų ūkių vartojimo augimas paspartėjo nuo 0,4 iki 1 proc., o vyriausybės išlaidos, pirmąjį ketvirtį smukusios 0,2 proc., antrąjį ketvirtį padidėjo 1,6 procento.
Palyginti su 2024 metų antruoju ketvirčiu, šalies BVP padidėjo 2,6 proc. ir prieaugis buvo didesnis negu ankstesnį ketvirtį, kuomet sudarė 2,4 proc., bei didžiausias nuo 2022 metų antrojo ketvirčio.
