TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Čekijos ekonomika antrąjį ketvirtį augo lėčiausiai per metus

2025-09-30 14:10 / šaltinis: BNS
2025-09-30 14:10

Čekijos bendrasis vidaus produktas (BVP) antrąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, paaugo 0,5 proc. ir ketvirčio prieaugis buvo mažesnis negu pirmąjį ketvirtį, kuomet sudarė 0,7 proc., bei mažiausias per metus, parodė šalies statistikos tarnybos antradienį paskelbti duomenys.

Čekijos vėliava

Importo augimo tempas sulėtėjo nuo 2,5 proc. pirmąjį ketvirtį iki 1,5 proc., o eksporto – nuo 3 proc. iki vos 0,3 procento.

Tuo metu namų ūkių vartojimo augimas paspartėjo nuo 0,4 iki 1 proc., o vyriausybės išlaidos, pirmąjį ketvirtį smukusios 0,2 proc., antrąjį ketvirtį padidėjo 1,6 procento.

Palyginti su 2024 metų antruoju ketvirčiu, šalies BVP padidėjo 2,6 proc. ir prieaugis buvo didesnis negu ankstesnį ketvirtį, kuomet sudarė 2,4 proc., bei didžiausias nuo 2022 metų antrojo ketvirčio.

