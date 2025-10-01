Švietimo ir mokslo komitete pristatytas tyrimas apie ateities studentų poreikius

Tyrimo rezultatai siunčia aiškią žinią mokytojams – dėmesio ir pagarbos nusipelno visi mokiniai, ne tik pažangiausieji. Net ir tie, kuriems mokslai sekasi sunkiau, turi svajonių, lūkesčių dėl ateities ir potencialo, kurį svarbu pastebėti ir palaikyti.
Tyrime, kuriame dalyvavo daugiau kaip šimtas 9-12 kl. moksleivių iš 15 Lietuvos gimnazijų, analizuota, ko šiandienos jaunimas tikisi iš aukštojo mokslo. Pasak tyrimo autorės, šiuolaikinis jaunimas save apibrėžia kaip technologijų kartą. Mokymosi procese jie tikisi daugiau interaktyvumo, vizualinės mokymosi medžiagos, praktikos ir diskusijų, o tradicinis monologu paremtas dėstymas jiems atrodo nepatrauklus. Kartu jaunuoliai tikisi, kad universitetas bus ne tik žinių įgijimo vieta, bet ir erdvė, kurioje gerbiama psichikos sveikata, skatinamas bendruomeniškumas ir suteikiama galimybė atrasti mokymosi džiaugsmą.
Tyrimas parodė, kad jaunimui svarbiausia ne formalus dėstytojo statusas, o gebėjimas įkvėpti, palaikyti ir sudominti. Anot dr. M. Pivoriutės, jauni žmonės neretai jaučia, jog sprendimus dėl jų priima suaugusieji, nesidomintys jų realybe, todėl itin svarbu girdėti jaunimo balsą švietimo politikos formavime.
Tyrimo pristatymas komitetui suteiks papildomų įžvalgų, kurios gali būti panaudotos rengiant įstatymų projektus ir įgyvendinant parlamentinę kontrolę švietimo politikos srityje.
Komiteto posėdžio įrašą galite peržiūrėti čia (tyrimo pristatymas nuo 1 val. 11 min.).
