  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Aktualijos

Iš pareigūnų – griežta reakcija: „Atsistosime su pareiškimais išeiti iš darbo“

2025-11-06 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 13:15

Dėl nepakankamo teisėsaugos finansavimo pasipiktinusios pareigūnų profsąjungos lapkritį žada prisijungti prie kultūrininkų protesto.

Dėl nepakankamo teisėsaugos finansavimo pasipiktinusios pareigūnų profsąjungos lapkritį žada prisijungti prie kultūrininkų protesto.

„Lapkričio gale bus didžiulis protestas, nes mes streikuoti negalim, bet mes rasim priemonių, pasitarę su kultūrininkais, kaip tą protestą padaryti tokį efektyvų, kad tikrai mažai nepasirodytų. Gal mes atsistosime su pareiškimais išeiti iš darbo ir tada pažiūrėsime, kad bus, nes kitokio varianto mes neturime“, – ketvirtadienį surengtos spaudos konferencijos metu kalbėjo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkė Ineta Kursevičienė.

Apie protestus ir reikalavimus dėl pareigūnų algų kėlimo kalbėjo ir spaudos konferencijoje dalyvavusi Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) pirmininkė Loreta Soščekienė.

„Mūsų reikalavimai (...) – grįžti prie pirmojo statuto pakeitimo projekto. Antras dalykas – atsižvelgti į statutinių įstaigų papildomą poreikį dėl finansavimo, dėl darbo užmokesčio kėlimo“, – sakė LTPF vadovė.

Mėnesį protestuojanti kultūros bendruomenė lapkričio 21 d. Vilniuje žada surengti dar vieną akciją, prie kurios ketina prisijungti ir žemės ūkio atstovai. Kultūrininkai reikalauja, kad partija „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.

NPPSS anksčiau ragino politikus grįžti prie siekio, kad pradedantis statutinis pareigūnas per mėnesį gautų algą, kuri būtų ne mažesnė negu vidutinis šalies darbo užmokestis.

Profsąjunga skelbė, jog dar prieš kelis mėnesius buvo siūloma pareigūnų darbo užmokestį kelti keliais etapais, tai yra per tris metus kasmet pareigūnų algų koeficientus didinti 7 procentais.

2026 m. biudžeto projekte visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1,07 mlrd. eurų.

Pareigūnų atstovai teigia, kad iš viso 2026 m. biudžete statutinėms įstaigoms trūksta daugiau negu 150 mln. eurų.

Profsąjungos nurodo, jog policijos pareigūnams reikalinga per 46 mln. eurų, ugniagesiams – beveik 16 mln. eurų, pasieniečiams – daugiau nei 15 mln. eurų.

Vidaus reikalų ministerijos inicijuojamais Vidaus tarnybos statuto pakeitimais bus siekiama, kad numatyti 300 eurų kompensaciją pareigūnui už ilgalaikę tarnybą. Kompensacija kas mėnesį būtų mokama pareigūnams, ištarnavusiems 25 metus.

Be išlygų
Be išlygų
2025-11-06 13:59
O tai tavo konservatnikai nepagerino policijos darbuotojų sąlygų? Priešingai, pablogino? Sakyk geriau bijojo prie anų kalbėti, nes būtų pavadinti kremliaus agentais.
Atsakyti
Volio draugai
Volio draugai
2025-11-06 13:47
Visa Lietuva į protestą.Nesvarbu už ką svarbu protestuoti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
