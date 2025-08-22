Dvipusis OWEXX lauko ekranas Panevėžyje: unikalus dizainas ir optimalus matomumas

Unikalus dvipusis lauko ekranas Panevėžyje: pirmasis toks lauko ekranas Lietuvoje
OWEXX lauko ekranų tinklas siūlo unikalius reklamos sprendimus: štai pernai pristatė pirmąjį Lietuvoje ir vienintelį tokį Baltijos šalyse lenktos formos tripusį lauko ekraną Kaune, o šįmet – vienintelį tokį Lietuvoje dvipusį, taip pat lenktos formos LED ekraną Panevėžyje.
Aukščiausia kokybė ir ryški reklama, unikalus dizainas ir didelio užimtumo Panevėžio miesto sankryža – dvipusis LED ekranas užtikrina optimalias reklamos galimybes mieste. Negana to, šis ekranas – didžiausias lauko ekranas Panevėžyje. Unikali reklamos medija tikrai atkreips miesto gyventojų ir jo svečių dėmesį.
Lenktos formos dvipusis lauko ekranas susideda iš dviejų LED ekranų – „RYO“ ir „Klaipėdos g.“, nukreiptų į skirtingas didelio užimtumo, Klaipėdos ir Vakarinės gatvių, puses. Lauko ekrano pozicija užtikrina optimalų matomumą mieste, vykstantiems tiek link miesto centro ir senamiesčio, tiek link priemiesčių bei išvažiavimų iš miesto.
Negana to, ryškią reklamą transliuojantis ekranas įrengtas šalia populiaraus Panevėžyje prekybos ir laisvalaikio centro „RYO“, pritraukiančio didelius miesto gyventojų ir svečių srautus. Netoliese – kitas prekybos centras „Molas“, o taip pat įvairios parduotuvės, mokymo įstaigos ir pan. Reklama šalia ar netoliese prekybos centrų – puiki proga atkreipti pirkimo sprendimus priimti pasiruošusį vartotojų segmentą, priminti jiems apie savo prekės ženklą, informuoti apie produktus, paslaugas, akcijas.
Dvipusis lauko ekranas Panevėžyje, galima teigti, suteikia geriausias sąlygas reklamai Panevėžio mieste. Aukšta ekrano kokybė, optimali lokacija ir unikali forma užtikrina dėmesį atkreipiančią, ryškią ir didelei auditorijai matomą reklamos žinutę.
OWEXX lauko ekranų tinklas: aukščiausia kokybė, išskirtiniai sprendimai
OWEXX lauko ekranų tinklas siūlo didelį lauko ekranų pasirinkimą didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose. Tai lauko ekranai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, užtikrinantys matomumą ir vartotojų pasiekiamumą.
Ryškią, dėmesį atkreipiančią reklamą aukštos kokybės lauko ekranai transliuoja šalia judrių miestų gatvių, sankryžų, prekybos, verslo centrų ir t. t. Prekės ženklo žinomumo ir atpažįstamumo didinimas, pardavimų skatinimas, informavimas apie renginius ar akcijas, socialinė reklama ir t. t. – lauko ekranai yra universali reklamos priemonė, efektyviai pasiekianti didelę auditoriją.
OWEXX – easy to trust.
OWEXX siūlomi lauko ekranai Panevėžyje https://www.owexx.com/reklama-ekranuose/ekranai/panevezys.
Straipsnį parengė: „OWEXX“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!