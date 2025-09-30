Prasidėjęs priešpilnis nepasigailės 2 Zodiako ženklų: pasitikrinkite, ar tai jūs

Astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pasakojo, kad priešpilnio laiku pilnai po praėjusių Mėnulio ir Saulės užtemimų atsigauti dar negalėsime.
Įspėjo saugotis sezoninių ligų
V. Budraitytė pasakojo, kad svarbiausias šios savaitės aspektas yra ne vienam smogsiančios sezoninės ligos.
Ji pasakojo, kad tokios prognozės yra susijusios su Veneros, planetos atsakančios už sveikatą ir grožį, opozicija su Saule.
„Paskutinės mėnesio dienos bus pakankamai sudėtingos, Galite pastebėti, kad aplinkoje padaugėjo susirgimų sezoninėmis ligomis“, – sakė V. Budraitytė.
Nepaisant to astrologė skubėjo raminti, kad intensyviausias pojūtis bus jaučiamas tik savaitės pradžioje, o vėliau su kiekviena savaitės diena bus lengviau.
„Visas šis planetų poveikis sveikatai gali jaustis iki spalio 10 dienos, tačiau su kiekviena spalio diena vis ims gerėti.
Nepaisant to, šiuo periodu reiktų skirti daugiau laiko savo savijautai, pasistengti nesirgti, stiprinti save“, – patarė ji.
Ragino saugotis 2 Zodiako ženklus
Priešpilnio savaitės poveikį ypatingai pajus trys Zodiako ženklai. Astrologė pasakojo, kad vienam iš jų prognozuojama ypatinga sėkmė, o kitiems dviems ji patarė pasisaugoti.
„Svarstyklėms bus labai geras laikas, jos turi galimybę išreikšti save per darbą“, – džiugias žinias perdavė ji.
Du Zodiako ženklai, kuriuos V. Budraitytė ragino saugotis, buvo Žuvys ir Mergelės. Ji pasakojo, kad šiems ženklams ypatingą dėmesį reiktų skirti sveikatai.
Pasak jos, šie ženklai jaučia stipresnį poveikį, nes juos vis dar veikia neseniai praslinkusių Mėnulio ir Saulės užtemimų poveikis.
„Visi kiti ženklai gali džiūgauti, nes jiems nusimato neblogas laikas. Tiesa, pasistenkite būti santūresni bent jau iki spalio 5 dienos”, – pranešė būrėja.