Delčią pakeis jaunatis: Budraitytė bedė pirštu į 4 Zodiako ženklus

Apie jaunaties savaitę naujienų portalo tv3.lt skaitytojams sutiko papasakoti astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
Nusimato palengvėjimas
Kaip pasakojo astrologė, jaunaties metas žymi užtemimų koridoriumi vadinamo laiko, trunkančio nuo Mėnulio iki Saulės užtemimo, pabaigą.
Visa tai – geros žinios, mat su kiekviena jaunaties diena visi pradės jausti vis didėjantį palengvėjimą.
„Jaunaties metu mes būsime jau atsigavę, nes Saulės užtemimas jau praeityje. Laikas pamažu vis minkštės, mažės įtampa“, – džiaugėsi pašnekovė.
Pasak jos, tai pakankamai geras laikas visiems, nes pamažu ims atsitraukti pavojai ir keistenybės, kurių buvo daug užtemimų koridoriaus laiku.
„Po užtemimo mes jau galėsime atsikvėpti, Lietuvai šis laikas nebus pavojingas, sumažės įvairių įvykių“, – pranešė ji.
Patarė saugoti sveikatą
Vis tik taip pat V. Budraitytė prabilo apie tai, kad jautresni žmonės vis dar gali justi nors ir blėstantį, tačiau tebesitęsiantį užtemimo poveikį.
„Po užtemimo vis dar galima jausti tam tikrą silpnumą, jėgų nebuvimą, tada vertėtų daugiau laiko leisti namuose“, – patarė ji.
O taip pat astrologė visiems patarė stiprinti savo sveikatą ir šią savaitę daugiau laiko skirti jai, nes galima susidurti su sveikatos sutrikimais.
„Taip pat vertėtų saugoti savo sveikatą, ypač savaitės pabaigoje, nes Venera sudarys opoziciją su Saule, o tada galima tikėtis ligų, sveikatos problemų“, – informavo astrologė.
Ragino saugotis 4 Zodiako ženklus
Pokalbio pabaigoje pašnekovė taip pat pasidalijo savo įžvalgomis apie tai, kuriems Zodiako ženklams ši savaitė numatoma sudėtingesnė.
Pasak jos, didžiajai daliai Zodiako ženklų savaitė bus pakankamai nebloga, vis tik keturi iš jų turėtų pasisaugoti.
„Į šį laiką reiktų atkreipti dėmesį Žuvims ir Mergelėms, taip pat Jaučiams ir Skorpionams“, – sakė ji.
Šiems Zodiako ženklams V. Budraitytė siūlė savaitę praleisti blaiviai ir ramiai.