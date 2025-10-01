1 Zodiako ženklui spalį žada neįtikėtiną finansinę sėkmę: pasitikrinkite, gal tai jūs

Artimiausios savaitės atneš finansinį augimą vienam Zodiako ženklui, tačiau norėdami pasiekti trokštamą sėkmę, turite būti pasirengę apmąstyti praeities pamokas, rašoma yourtango.com.
Būkite pasiruošę rizikuoti imdamiesi naujų darbų ir investicijų, bet taip pat apmąstykite tai, kaip elgėtės praeityje.
Apmąstykite savo planus, taip pat savo gebėjimą bendradarbiauti su kitais. Nors galbūt esate sutelkę dėmesį tik į savo asmeninę finansinę sėkmę, jums bus patariama pasinaudoti kitų pagalba ar investicijomis, kad pasiektumėte trokštamą rezultatą.
Finansinė sėkmė – Ožiaragiams
Ožiaragiai, šį mėnesį turėsite pasitikėti savo juslėmis. Ketvirtadienį, spalio 2 d., asteroidas Pallas bus tiesioginėje padėtyje Vandenio ženkle, atnešdamas finansinės naudos į jūsų gyvenimą.
Pallas valdo temas, susijusias su išmintimi ir teisingumu finansų srityje. Kai šis asteroidas yra retrogradinis, esate raginami rimtai apmąstyti savo finansinius sprendimus ir galite susidurti su teisiniais klausimais. Šios planetų kelionės tikslas – ištaisyti visas klaidas ir sukurti tvirtą pagrindą ateičiai.
Vis tik Pallas ketvirtadienį, spalio 2 d., stovės tiesiai Vandenio ženkle, taip atnešdamas atlygį už jūsų darbą ir investicijas retrogradinės padėties metu.
Kalbant apie asmeninius finansus, galite tikėtis didesnio pelno, grąžos iš ankstesnių investicijų ir bendro jausmo, kad pagaliau pasiekėte finansinę laisvę, kurios ilgai laukėte.