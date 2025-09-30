Kalendorius
Horoskopas

Įspėja Zodiako ženklus dėl pinigų: šta ko šiandien derėtų vengti

2025-09-30 06:30 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 06:30

Rugsėjo 30-osios horoskopas: diena, kai būtinas atsargus žingsnis.

Astrologija (nuotr. Fotolia.com)

Rugsėjo 30-osios horoskopas: diena, kai būtinas atsargus žingsnis.

0

Šiandien verta vengti naujų pradžių, ypač kelionių ar finansinių įsipareigojimų, nes jos gali atnešti nesklandumų. Darbai gamtoje ar veikla, susijusi su ugnimi ar technika, reikalauja ypatingo atidumo. Emocijos gali greitai įsiplieksti, tad ramus tonas padės išvengti konfliktų. Didesnis pavojus apsinuodyti, nelaimingi atsitikimai, gaisras, apgaulės.

AVINAS. Šiandien gali kilti noras plėsti savo žinias ar išbandyti naujas patirtis, bet svarbu neperžengti saugių ribų. Neskubėkite priimti didelių sprendimų, laikas pats parodys, kur verta eiti. Maži atradimai suteiks daugiau naudos nei drąsūs šuoliai.

JAUTIS. Pasitikėjimo klausimai gali tapti jautrūs, ypač finansuose ar dalinantis atsakomybėmis. Išlikite budrūs, kad nepakliūtumėte į kitų pinkles. Atidumas išsaugos ramybę ir saugumą.

DVYNIAI. Santykiai gali pareikalauti aiškumo, nes bus sunkiau paslėpti tikruosius jausmus. Partnerio elgesys gali išprovokuoti stiprias emocijas. Kantrybė padės išvengti bereikalingų ginčų.

VĖŽYS. Darbo aplinkoje šiandien reikės daugiau dėmesio smulkmenoms, nes klaidos gali kainuoti brangiai. Neleiskite įtampai išbalansuoti jūsų ritmo. Palaipsniui judėdami pirmyn pasieksite geresnį rezultatą.

LIŪTAS. Meilės srityje norėsis ryškesnių potyrių, bet šiandien svarbiau vengti skubotų sprendimų. Kūrybiškumas bus galingas, jei leisite jam tekėti be spaudimo. Malonios smulkmenos gali atnešti džiaugsmo.

MERGELĖ. Šeimos aplinka primins apie atsakomybes, kurių išvengti nebepavyks. Smulkmenų nepaisymas gali sukelti nereikalingą įtampą. Tvarka namuose suteiks daugiau ramybės.

SVARSTYKLĖS. Komunikacija šiandien bus itin reikšminga, viena frazė gali nulemti daug. Venkite dviprasmiškų pažadų. Atvirumas ir paprastumas padės išlaikyti darną.

SKORPIONAS. Finansiniai klausimai pareikalaus apdairumo, todėl venkite bet kokių rizikingų veiksmų. Skirkite laiko vertybių peržiūrai. Saugumas ir atsargumas šiandien svarbiau nei greitas pelnas.

ŠAULYS. Jausite stiprų norą veikti, tačiau svarbu neleisti emocijoms užgožti logikos. Energija gali būti stipri, bet ją reikia nukreipti atsargiai. Pasirodo, kad kantrybė gali atnešti geresnių vaisių nei skubėjimas.

OŽIARAGIS. Vidinis pasaulis šiandien taps ypač gyvas. Ramus atsitraukimas leis pastebėti klaidas, kurių anksčiau nematėte. Tylos akimirkos taps prasmingesnės nei bet koks triukšmas.

VANDENIS. Draugų ratas gali atnešti naujienų, kurios privers pagalvoti, kam verta skirti laiką. Ne visi pasiūlymai bus naudingi. Atsargumas leis atsirinkti tikrą vertę.

ŽUVYS. Karjeros klausimai šiandien gali atrodyti chaotiški, bet tai laikina. Geriau susitelkti į tai, ką galite kontroliuoti. Kantrus darbas atneš pripažinimą ateityje.

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

