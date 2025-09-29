Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Naglis Šulija žada finansinę sėkmę 3 Zodiako ženklams: nepraleiskite progos

2025-09-29 18:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 18:10

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

Saulė toliau juda Svarstyklių ženklu. Būdama čionai ji skatina mus elgtis ramiai, apdairiai, atsižvelgiant į visas aplinkybes. Be to, Svarstyklės yra didelės estetės, todėl kuriantiems gražius dalykus laikas yra labai palankus.

Saulei padės ir dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus – jis dabar taip pat Svarstyklėse, gana sparčiai juda pirmyn, dėl to galima manyti, kad dalykinis gyvenimas apdairiai, neskubėdamas, bet ir nieko nelaukdamas taip pat vyks.

Merkurijui padės kasnakt pilnėjantis Mėnulis – savaitės pabaigoje jam jau nedaug trūks iki Pilnaties. Kol Mėnulis pilnėja, jis skatina mus nedelsti, imtis svarbių mums darbų arba reikalų tvarkymo, mat dabar jie sparčiau judės pirmyn.

Venera dabar keliauja Mergelės ženklu. Būdama čionai ji yra nepalankioje sau aplinkoje, dėl to grožį įžvelgia ir jį kuria prastai, o jausmingumas irgi bus sumenkęs. Dėl to galima manyti, kad gražioji gyvenimo pusė šią savaitę atrodys nekaip.

Kariūnas Marsas priešingai – klestės. Dabar jis juda Skorpiono ženklu, dėl to yra stiprus, aršus, mėgsta kraują ir priešų kančias, dėl to bus linkęs smogti maksimaliai stipriai ir į pačias jautriausias vietas. Dėl šios priežasties galima tikėtis daug įdomių naujienų iš mūšių laukų, o kriminalinė kronika irgi gali pateikti ne vieną įdomų pasakojimą.

Avinas

Būsite ne tiktai labai energingi ir veiklūs, bet ir linkę mielai rizikuoti dėl numatyto tikslo. Iš tiesų, dabar adrenalinas patiks ir šiaip – dėl bet kokios priežasties, kuri atrodys jums tinkama, todėl gyvenimas nuobodus nebus tikrai. Aprimus ši savaitė labai tinka palaikyti ir puoselėti ryšius su jums svarbiu žmogumi. Taip pat ji labai tinkama rūpintis sveikatos bei sveikatingumo reikalais.

Jautis

Bus daug visko. Viena vertus, tikrai bus daug nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir reikalų, visko imtis reikės nuosekliai, kantriai ir pareigingai. Atrodo, su viskuo susitvarkysite nesunkiai. Taip pat tai geras laikas užsiimti sveikatos reikalais. Taip pat ši savaitė atneš daug progų smagiai pasilinksminti, sukurti ką mielo ir gražaus, taip pat pasidžiaugti puikiu asmeniniu gyvenimu ir įtemptais santykiais su kuo nors.

Dvyniai

Puikus laikas – bus daugybė progų ir galimybių smagiai pasilinksminti, nuveikti ką mielo, gražaus ir tuo nudžiuginti artimuosius. Taip pat tai laikas, kai sėkmė ir įkvėpimas lydi tuos, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija. Taip pat dabar palankus metas siekti, kad namie būtų dar gražiau ir dar jaukiau, taip pat energingai rūpintis sveikatos ir sveikatingumo reikalais.

Vėžys

Turbūt daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų paprašys namų ir šeimos reikalai, taip pat su nekilnojamuoju turtu susijusios aplinkybės – dabar puikus metas siekti, kad čionai viskas būtų taip, kaip turi būti. Siekdami šio tikslo būsite labai kūrybiški. Taip pat ši savaitė atneš daug bendravimo su mielais jums žmonėmis ir paskatins leistis į pramogas, kurios skatina daug ir smagiai pajudėti.

Liūtas

Savaitė žibės galimybėmis. Viena vertus, ji atneš daug smagaus bendravimo ir galimybių plėsti savo akiratį svarbiose jums srityse. Palankus metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacijos tvarkymu. Taip pat jis palankus įvesti savo tvarką namie – ji bus tokia, kokia turi būti. Taip pat ši savaitė labai palanki tiems, kurie siekia apčiuopiamos finansinės naudos.

Mergelė

Būsite atsipalaidavę, linkę pasimėgauti malonias, smagiais jums dalykais, netgi jausmingi. Žinoma, kai tokia vidinė būsena, bus lengva kurti gražius, malonius dalykus ir sau, ir jūsų artimiesiems, sėkmė bei įkvėpimas lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio ir patogumų kūrimu. Taip pat ši savaitė gali atnešti puikios finansinės naudos – šioje srityje būsite labai kūrybiški.

Svarstyklės

Būsite energingi, veiklūs, kūrybiški ir puikios nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Maža to, būsite dar ir labai dalykiški, mikliai tvarkysite dalykinius reikalus. Ši savaitė atneš ir daug smagaus bendravimo, pirmiausia dalykinėje srityje, bet ir visose kitose taip pat. Maža to, greiti, ryžtingi veiksmai siekiant finansinės naudos būtent jos ir atneš.

Skorpionas

Būsite „labai“. Labai energingi, labai veiklūs, labai ryžtingi ir labai linkę prie tikslo žengti, viena vertus, apdairiai, kita vertus, ryžtingai ir tiksliai taip, kaip reikia. Žinoma, dėl tokios būsenos didžiausia sėkmė lydės tuos, kurie turės veiksmų bei sprendimų laisvę. Taip pat ši savaitė – puikus metas sportuojantiems, dažnai atrodys, kad laimėjimai ateina lengviau nei tikėtasi.

Šaulys

Darbe, profesijos srityje gali būti ne tiek darbų, kiek kažkokios smagios, įdomios veiklos, smagių ir įdomių aplinkybių. Tačiau sėkmė tikrai lydės tuos, kurių profesinė veikla susijusi su grožio, patogumų arba komforto kūrimu. Taip pat ši savaitė – laikas, kai sekasi kolektyvinė veikla: tikrai ras kuo nudžiuginti artimi draugai arba bendraminčiai dalykinėje srityje.

Ožiaragis

Tikėtina, kad bus daug visokios veiklos darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti ganėtinai sparčiai, tačiau nestokosite nei energijos, nei kūrybiškumo, dėl to su visomis užduotimis susitvarkysite nesunkiai. Taip pat ši savaitė palanki energingai plėtoti kokią nors kolektyvinę veiklą – arba su draugais ir bendraminčiais, arba su kolegomis profesijos srityje – čia būsite tikri lyderiai.

Vandenis

Tikėtina, kad darbe bus darbų, kurių imtis reikės neatidėliojant. Tačiau energijos tikrai nestigs, nusiteikimo viską padaryti greitai ir taip kaip reikia – irgi, dėl to veikla virte virs, o rezultatai bus puikūs. Taip pat ši savaitė – puikus metas rudens kelionei – pailsėti ir pasisemti malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai. Ruoštis naujoms kelionėms metas irgi puikus.

Žuvys

Ši savaitė gali būti apie santykius – puikus metas palaikyti, puoselėti ryšį su artimu žmogumi, ieškoti bendrų dalykų, pasidžiaugti tuo, kas pasiekta ir panašiai. Taip pat galimos ir naujos, labai smagios ir malonios pažintys, kurios ateityje taps ilgalaikėmis. Be to, ši savaitė yra labai palanki kelionei, kuri skatina pajudėti, įtempti jėgas, tačiau kuri atsidėkoja smagiais nuotykiais.

