Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai parodė viešumoje retai matomą tėtį

2025-10-10 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 20:40

Krepšininkai broliai Kšyštof ir Darjuš Lavrinovičiai neretai gerbėjus stebina įvairiais kadrais su šeima. Šį kartą broliai sekėjus nustebino vaizdo įrašu, kuriame pasirodė retai matomas jų tėtis.

0

Kšyštof ir Darjuš Lavrinovičiai savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pasirodė jų tėtis. Vaizdo įrašu broliai sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Kšištofas Lavrinovičius su šeima
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kšištofas Lavrinovičius su šeima

Parodė retai matomą tėtį

Įraše matomas vienas brolių, šalia jo nenustygstantis sūnus ir retai matomas krepšininkų tėtis – Janas.

Broliai, pasidalinę vaizdo įrašu, šalia jo rašė:

„Trys kartos“.

Vaizdo įraše krepšininkų tėtis groja su vaikiška maža gitarėle.

 

