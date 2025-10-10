Kšyštofas ir Darjušas Lavrinovičiai parodė viešumoje retai matomą tėtį

Kšyštof ir Darjuš Lavrinovičiai savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pasirodė jų tėtis. Vaizdo įrašu broliai sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Parodė retai matomą tėtį
Įraše matomas vienas brolių, šalia jo nenustygstantis sūnus ir retai matomas krepšininkų tėtis – Janas.
Broliai, pasidalinę vaizdo įrašu, šalia jo rašė:
„Trys kartos“.
Vaizdo įraše krepšininkų tėtis groja su vaikiška maža gitarėle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!