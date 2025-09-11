Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai nustebino: į Armėniją išskrido su žvaigžde

2025-09-11 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 12:25

Buvę krepšininkai dvyniai Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai savo „Instagram“ paskyroje prieš kelias dienas paviešino nuotrauką, kurioje jie pozuoja prie privataus lėktuvo.

Broliai Lavrinovičiai (nuotr. socialinių tinklų)

Buvę krepšininkai dvyniai Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai savo „Instagram“ paskyroje prieš kelias dienas paviešino nuotrauką, kurioje jie pozuoja prie privataus lėktuvo.

REKLAMA
1

Sportininkai atskleidė, kad skrenda į Armėniją.

„Išskrendame su tikruoju @super_sako! Tegul prasideda armėniškas repas! („Taking off with the real @super_sako! Let the Armenian rap begin!“), – rašė Lavrinovičiai savo „Instagram“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kartu su armėnų repo žvaigžde

Įraše Lavrinovičiai paminėjo atlikėją Super Sako, gerai žinomą Armėnijos muzikos scenoje. Tai sukėlė sekėjų smalsumą – broliai pažymėjo jį įraše ir pridėjo su kelione susijusias grotažymes. 

Lavrinovičių įraše paminėtas Super Sako – armėnų kilmės reperis, gyvenantis JAV. Jis išgarsėjo visame pasaulyje su hitu „Mi Gna“, kuris sulaukė milijonų perklausų ir buvo perdainuotas kartu su prancūzų žvaigžde Maître Gims.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų