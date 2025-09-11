Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai nustebino: į Armėniją išskrido su žvaigžde

Sportininkai atskleidė, kad skrenda į Armėniją.
„Išskrendame su tikruoju @super_sako! Tegul prasideda armėniškas repas! („Taking off with the real @super_sako! Let the Armenian rap begin!“), – rašė Lavrinovičiai savo „Instagram“ paskyroje.
Kartu su armėnų repo žvaigžde
Įraše Lavrinovičiai paminėjo atlikėją Super Sako, gerai žinomą Armėnijos muzikos scenoje. Tai sukėlė sekėjų smalsumą – broliai pažymėjo jį įraše ir pridėjo su kelione susijusias grotažymes.
Lavrinovičių įraše paminėtas Super Sako – armėnų kilmės reperis, gyvenantis JAV. Jis išgarsėjo visame pasaulyje su hitu „Mi Gna“, kuris sulaukė milijonų perklausų ir buvo perdainuotas kartu su prancūzų žvaigžde Maître Gims.
