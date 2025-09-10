Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Ar pilotai miega darbo metu? Tai jau tapo „nerimą keliančia realybe“

2025-09-10 19:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 19:42

 Vokietijos lakūnų sąjunga trečiadienį pranešė, kad nusnūsti skrydžių metu jos nariams tapo „nerimą keliančia realybe“ ir ėmė skambinti pavojaus varpais dėl šiame sektoriuje „didėjančio nuovargio“.

Pilotai (nuotr. Fotolia.com)

0

Profesinė sąjunga „Vereinigung Cockpit“ pranešė pastarosiomis savaitėmis atlikusi daugiau nei 900 pilotų apklausą, kurios metu 93 proc. respondentų prisipažino, jog per pastaruosius kelis mėnesius yra miegoję skrydžio metu.

Profsąjunga įspėjo, kad apklausa „nėra reprezentatyvi“, tačiau teigė, kad 44 proc. apklaustų pilotų „reguliariai“ snausdavo skrydžių metu, 12 proc. – kiekvieno skrydžio metu, o 7 proc. negalėjo prisiminti, kaip dažnai tai darydavo.

„Snausti pilotų kabinoje Vokietijoje jau seniai tapo norma“, – sakė profesinės sąjungos „Vereinigung Cockpit“ viceprezidentė Katharina Dieseldorff.

„Tai, kas iš pradžių turėjo būti trumpalaike priemone, padedančia atgauti jėgas, ilgainiui virto nuolatine reakcija į struktūrinį spaudimą.

„Trumpas pogulis savaime nėra labai blogas dalykas. Tačiau nuolat išsekusi pilotų kabinos įgula kelia didelę riziką“, – pridūrė K. Dieseldorff.

Ji teigė, kad darbuotojų trūkumas ir „didėjantis operatyvinis spaudimas“ turėjo neigiamą poveikį lakūnų padėčiai, ypač vasaros mėnesiais.

Profsąjunga paaiškino, kad pogulis apibrėžiamas kaip „kontroliuojamas poilsis skrydžio metu“.

Profsąjunga teigia Vokietijoje atstovaujanti 10 000 lakūnų ir pilotų kabinos darbuotojų, įskaitant tuos, kurie dar mokosi.

