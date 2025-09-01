Susikirto dėl planuojamų braziliškų lėktuvų pirkimo Lietuvos kariuomenei: pirma reikia divizijos

Anot L. Kasčiūno geriau pirkti priešlėktuvinės gynybos sistemas, dronus, finansuoti lietuviškos divizijos kūrimą. Tačiau Krašto apsaugos ministerijos vadovybė šį pirkimą tęsia ir esą geresnio kokybės ir kainos santykio lėktuvų – nėra.
Būtinybė ar pinigų švaistymas?
Taip tvirtina Krašto apsaugos ministerijos vadovybė, opozicijos atstovams prieštaraujant, esą šis planuojamas pirkimas – šimtų milijonų eurų švaistymas, kai Lietuvai skubiai reikia pvz., priešlėktuvinės gynybos ir dronų, kariuomenės divizijos. Krašto apsaugos viceministrė Loreta Maskaliovienė šio pirkinio kainą slepia, tačiau buvęs ministras kalba apie sumą, artimą kone milijardui eurų.
„Kai turėsime diviziją, galėsime eikvoti pinigus tokiems pirkiniams“, – teigia L. Kasčiūnas.
„Dabar vyksta derybos, rudenį atsakysime į tuos klausimus, kai turėsime suderintus šaltinius ir galutinė kainą. Prisijungus prie Nyderlandų derybų eksploatacijos ir kainos prasme pokyčiai gali būti į gerąją pusę. Nenoriu atskleisti derybinių taktikų“, – teigia Krašto apsaugos ministerijos viceministrė Loreta Maskaliovienė.
Tačiau tokie aiškinimai L. Kasčiūno neįtikina.
„Tai vis tiek braziliškas lėktuvas, jei nori eiti į europines programas, turi turėti europietišką lėktuvą, jei nori su amerikiečiais kalbėtis dėl karių likimo čia, turi eiti kalbėtis su amerikietiška kompanija, o ne braziliška“, – teigia L. Kasčiūnas.
Stabdyti braziliškų Embraer pirkimą reikalauja ir demokratų atstovas Giedrimas Jeglinskas.
„Procedūriškai – visiškas jovalas. Sprendimai priimti neaišku pagal kokius parametrus kovo viduryje. Nesutampa laiko ašys. Reiktų neužsispirti ir prezidentūrai bei kairuomenei peržiūrėti reikalavimus, ar reikalinga dabar išleisti 800 mln. eurų“, – teigia G. Jeglinskas.
Braziliški orlaiviai, anot kariuomenės, galės gabenti iki 23 tonų krovinius, skris 870 kilometrų per valandą greičiu ir be degalų papildymo įveiks daugiau nei 7 000 kilometrų. Taip pat šie lėktuvai galės atlikti transporto, medicininės evakuacijos, paieškos, gelbėjimo, gaisrų gesinimo, žvalgybos bei kuro papildymo ore užduotis.
Paramą braziliškų Embraer lėktuvų pirkimui dar liepos viduryje išsakė ir prezidentas Gitanas Nausėda.
„Karinis patarimas, ekspertinis patarimas buvo suformuluotas labai giliai, išmanant reikalo esmę, todėl politikams nereikėtų spręsti šitokius klausimus ir pradėti vertinti, ar lėktuvai įsigyjami teisingai, ar neteisingai“, – teigia G. Nausėda.
Dviguba paskirtis
Krašto apsaugos viceministrė žada, kad pirmojo braziliško Embraer Lietuva sulauks po 3 metų, jame bus prezidento kelionėms skirta kapsulė, o kitų 2 lėktuvų Lietuva sulauktų jau kitame dešimtmetyje.
„Kaštų sudedamoje dalyje nesudaro nė 1 proc. VIP kapsulės įrengimas“, – teigia krašto apsaugos ministerijos viceministrė.
Tačiau Kasčiūnas sako, kad Lietuva ir šalies vadovas ir toliau galėtų išsiversti su Spartan lėktuvais, nors ir senstančiais.
„Bandoma sukurti dvigubą paskirtį, yra poreikis su VIP zona politiniams vadovams turėti skraidymo priemonę, tylią, komformatbilą ir pakišti ją po karinio transportinio lėktuvo poreikiu. Taip nedaroma. Jei reikia mums civilinio lainerio politinie vadovybei, tai galime padaryti už 40 mln. eurų. Galime modernizuoti Spartaną, jis senas, bet geras, gali dirbti su juo ir neišleisti tiek daug pinigų, kaip šiam reikalui“, – teigia L.Kasčiūnas.
Krašto apsaugos ministerijos vadovybė atmeta nuogastavimus, kad gali būti nesaugu pirkti lėktuvus Brazilijoje, kuri yra NATO nepalankaus BRICS aljanso kartu su Rusija ir Azijos šalimis, narė. Tačiau viceministrė tikina, esą jautri įranga lėktuvuose bus pagaminta ne Brazilijoje, o ES ir JAV, be to į šiuos lėktuvus esą bus montuojama NATO aljanso šalyje Portugalijoje.
