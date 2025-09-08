Chaosas ore: girtas keleivis pasipiršo stiuardesei, lėktuvas galiausiai turėjo apsisukti

Lėktuvas rugpjūčio 18 d. skrido iš Lydso Bradfordo oro uosto Anglijoje į Alikantę.
Teisme paskelbta, kad keleivis jau nuo kelionės pradžios atkreipė į save įgulos dėmesį. Įlipęs į lėktuvą 30-metis keleivis paprašė stiuardesės už jo ištekėti. Įgula tuomet nusprendė jį stebėti.
Keleivis lėktuve sukėlė tikrą chaosą
Anot prokurorės Sarah Quirie, lėktuvui pakilus visiems keleiviams buvo nurodyta sėdėti savo vietose. Vis dėlto stiuardesė iš savo vietos matė, kad keleivis muistosi savo sėdynėje ir triukšmauja.
Galiausiai jis nusisegė savo saugos diržą. Jo buvo paprašyta atsisėsti, tačiau jis atsisakė tai padaryti. Jo akys buvo raudonos, jis iškėlė krūtinę į viršų ir pareiškė, kad niekas jam nenurodinės, ką daryti.
Vyras keikė bendrakeleivius, triukšmavo.
Jį suvaldyti bandžiusi stiuardesė sakė pergyvenusi dėl savo saugumo. Buvo bijoma, kad vyras sukels muštynes lėktuve. Stiuardesei pasikalbėjus su pilotu buvo nuspręsta apsisukti ir grįžti į oro uostą.
Vyrą iš lėktuvo išvedė pareigūnai, o keleiviai jį išvedus ėmė ploti.
Dėl šio keleivio nuotykių skrydis galiausiai vėlavo keturias valandas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!