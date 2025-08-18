Kšištofo Lavrinovičiaus namuose – šventė: „Aš tapau laimingiausias“

Šventės akimirkomis Kšištofas Lavrinovičius pasidalijo socialiniame tinkle, o šiuo įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Paminėjo ypatingą dieną
Buvęs krepšininkas neseniai paminėjo dukros Emily 12-ąjį gimtadienį ir paviešino šventės akimirkos kadrais, kur pozavo su visa šeima.
„Kada Tu Gimei, aš tapau laimingiausias. Su Gimtadieniu. Myliu tave“, – rašė K.Lavrinovičius.
Primename, kad neseniai Kšištofas Lavrinovičius minėjo neeilinę progą – prieš devyniolika metų, birželio 16-ąją, jis prisiekė amžiną meilę savo išrinktajai, tituluotai gražuolei Tatjanai. Nors Kšištofas neslepia kartais sulaukiantis iš žmonos priekaištų dėl per mažai rodomo dėmesio, vyras sako dar niekuomet nepamiršęs šios datos ir visada pasveikinantis mylimą žmoną.
Krištolinių vestuvių metinių proga K. Lavrinovičius kalbėjosi su naujienų portalu tv3.lt. Likus kiek daugiau nei savaitei iki šventės, buvęs krepšininkas atskleidė dar nežinantis, kuo nustebins žmoną šia proga – juk po tiek laiko kartu ne taip jau paprasta sugalvoti ką nors naujo.
„Vestuvių metinių nešvenčiame kaip nors įspūdingai, bet dar niekada nepamiršau pasveikinti žmonos, įteikti gėlių. Kai buvome jaunesni, dar padovanodavau ir kokią dovanėlę. Visgi dabar mums didžiausia dovana ir šventė yra tai, kad vis dar atsikeliame kartu. O kaip paminėsime šią progą, galvosime spontaniškai. Galbūt nueisime dviese į restoraną, o gal suplanuosime ką nors su vaikais“, – pasakojo K. Lavrinovičius.
Mintimis nusikėlęs į vestuvių dieną, Kšištofas atskleidė, kas labiausiai iš šios šventės jam įsirėžė į atmintį. Pasirodo, per vestuves vyras pasakė itin rimtą norą Tatjanai. Tiesa, jau kitą rytą persigalvojo.
„Visą mūsų šventę prisimenu kaip labai smagią, bet man turbūt labiausiai įsiminė tas momentas, kai per vestuves pasakiau žmonai, kad norėčiau turėti kartu dešimt vaikų. Tačiau atsibudęs po vestuvių ir tai prisiminęs, truputį persigalvojau. Pasakiau, kad užteks ir penkių“, – juokėsi jis.
Atskleidė, dėl ko priekaištauja žmona
Dar pokalbio pradžioje Kšištofas iškart pabrėžė, kad devyniolika metų santuokoje prabėgo tarsi viena diena. Tačiau vyras išties turi kuo pasidžiaugti – paklaustas apie sunkius momentus, jis tikino, kad didelių iššūkių santuokoje neturėjo.
„Galbūt mano žmona į šį klausimą atsakytų kitaip, bet aš, kalbant apie santuoką, neturėjau nė vienos sunkios dienos. Žinoma, buvo barnių, vienas kito nesupratimo, nuomonių išsiskyrimo, bet nieko rimtesnio“, – tikino pašnekovas.
Kšištofas atviras – nors didesni iššūkiai jų šeimą aplenkė, namų be dūmų nebūna. Pasak buvusio krepšininko, žmona jam dažniausiai priekaištauja dėl retkarčiais pamirštamo parodyti dėmesio.
„Kartais per daug akcentuoju darbą, daug laiko praleidžiu su broliu, gal ir su draugais. Pirmaisiais santuokos metais apskritai labai daug laiko leisdavau su broliu, tas Tatjana šiek tiek nerimavo, kodėl visus reikalus sprendžiu ne su ja, o su Darjušu. Bet laikui bėgant visas atsistojo į savas vėžias, pradėjome geriau suprasti vienas kitą“, – pasidžiaugė K. Lavrinovičius.
O ar pasitaiko Kšištofo ir Tatjanos namuose nekalbadienių? Anot K. Lavrinovičiaus, tokių dienų pavyksta išvengti, tačiau nekalbėjimo valandų būna dar ir dabar.
„Tikrai yra buvę atvejų, kai žmona supykdavo ir nekalbėdavo. Pasitaiko ir dabar, bet jau gerokai rečiau. Bet kokiu atveju, visada stengiamės nesutarimus išspręsti kuo greičiau, kad tos nekalbėjimo valandos būtų kuo trumpiau“, – kalbėjo buvęs krepšininkas.
Devyniolika metų santuokoje gyvenantis Kšištofas žmonai Tatjanai jaučiasi dėkingas už daugybę dalykų. Vyro teigimu, žmona jam padėjo išmokti ne vieną vertingą pamoką.
„Labiausiai esu dėkingas Tatjanai, kad ji yra atsidavusi šeimai ir jog iki šios dienos yra su manimi. Mūsų vertybės yra panašios, bet iš jos išmokau daug dalykų. Mums, vyrams, dar daug ko reikėtų pasimokyti iš moterų“, – šyptelėjo jis.
Pasakė, ar planuoja šeimos pagausėjimą
Kšištofo ir Tatjanos šeima yra išties gausi – sutuoktiniai augina net keturis vaikus. Kalbėdamas apie žmoną kaip apie mamą, K. Lavrinovičius teigė, kad ji nėra griežta, tačiau stengiasi išlaikyti šeimoje discipliną.
„Kai namuose yra keturi, be disciplinos būtų bardakas, tad Tatjana stengiasi, jog taip nenutiktų. Mes galvojame, kad buvome labai teisingai išauklėti savo tėvų, tad panašiai bandome auginti ir savo vaikus. Pats iš tėčio perėmiau daug gerų vertybių. Norisi, kad ir vaikai nors kažkiek jų perimtų“, – teigė K. Lavrinovičius.
Nors per vestuves Kšištofas žmonai buvo užsiminęs apie norą turėtų dešimt vaikų, naujienų portalui tv3.lt jis atskleidė gausesnės šeimos nebeplanuojantis.
„Esu labai dėkingas Tatjanai už keturis vaikus, jų tikrai užtenka. Kai baigiau profesionalaus sportininko karjerą, dažniau būnu namuose, tad mums lengviau. O kai sportavau, pirmuosius du vaikus, galima sakyti, užaugino Tatjana. Visą gyvenimą būsiu jai už tai dėkingas“, – šiltai kalbėjo K. Lavrinovičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!