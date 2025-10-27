Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Rūtos Filejevos dukra suspindo ant podiumo: sunku atitraukti akis

2025-10-27 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 09:55

Šeštadienio vakaras buvo ypatingas drabužių dizainerei ir teatro kostiumų dailininkei Agnei Kuzmickaitei – Vilniuje ji pristatė naujausią, 2026 metų pavasario ir vasaros sezonui skirtą drabužių kolekciją. Tačiau ne mažiau įsimintina ši diena tapo ir TV „pagalbos“ gelbėtos Rūtos Filejevos dukrai Emilijai – jau ne vienerius metus modelio karjeros siekianti mergina žengė podiumu ir pristatė A. Kuzmickaitės kūrinius.  

Šeštadienio vakaras buvo ypatingas drabužių dizainerei ir teatro kostiumų dailininkei Agnei Kuzmickaitei – Vilniuje ji pristatė naujausią, 2026 metų pavasario ir vasaros sezonui skirtą drabužių kolekciją. Tačiau ne mažiau įsimintina ši diena tapo ir TV „pagalbos" gelbėtos Rūtos Filejevos dukrai Emilijai – jau ne vienerius metus modelio karjeros siekianti mergina žengė podiumu ir pristatė A. Kuzmickaitės kūrinius.  

Šeštadienio vakarą ant podiumo modeliai pristatė A. Kuzmickaitės naują kolekciją, kurioje – sudėtingų konstrukcijų drabužiai iš firminės juostelės su drugeliu, įvaizdžiai iš eko odos bei laisvalaikio ir miego drabužiai.  

Drabužių dizainerė Agnė Kuzmickaitė pristatė naujausią kolekciją – nuo rytinio žadintuvo iki vakaro elegancijos
Rūtos Filejevos dukra žengė podiumu

Šis vakaras įsimintinu tapo ir R. Filejevos dukrai Emilijai, kuri kartu su kitomis lietuvaitėmis žengė ant podiumo ir pristatė A. Kuzmickaitės kūrinius.  

Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, ant podiumo Emilija žengė demonstruodama A. Kuzmickaitės sukurtą laisvalaikio drabužių aksominį komplektą.  

Emilijos mama R. Filejeva anksčiau yra kalbėjusi apie dukros siekiamą modelio karjerą.  

„Niekada negalvojome apie šią kryptį, bet ieškojome, kokia veikla dar galėtų ją sudominti ir nusprendėme pabandyti. Vieną dieną parašiau modelių agentūrai laišką, nusiuntėme Egidijaus Knsipelio darytas nuotraukas. Tikiu, kad tie kadrai tapo sėkmės raktu – mus pakvietė pokalbiui, po kurio pasirašėme sutartį“, – džiaugėsi dviejų vaikų mama.   

Tąkart pasiteiravus, ar nesijaudina išleisdama dukrą į pagundomis apipintą mados pasaulį, R. Filejeva buvo atvira – jai baisu ir neramu, tačiau moteris tiki ir pasitiki savo vaiku.  

„Pažįstu mamas, kurios jau yra išleidę dukras į šią industriją, domiuosi, kaip ten viskas vykta. Emilija daug metų šoka, tad puikiai žinau, kad ir šokių pasaulis nėra švarus. Tai, ką patyrė dukra šokdama, buvo labai gera mokykla prieš tampant modeliu.  

Pasitikiu Emilija, ji protinga, turi pakankamai brandų suvokimą apie gyvenimą, tinkamai leidžia savo laisvalaikį. Esu tvirta mama ir visada būsiu šalia. Jei pajausiu, kad gresia pavojus, žinosiu, kaip gelbėti dukrą“, – anksčiau kalbėjo „TV pagalbos“ veidas.

