Nijolė Jagelavičienė kolekcijos pristatyme pasipuošė ypatingu deriniu: „Pagerbiau dvi Agnes, kurios man gyvenime labai svarbios“

Kolekcija, pavadinta „Mano diena“, įkvėpta pačios dizainerės kasdienybės – nuo rytinio žadintuvo garsų iki vakaro elegancijos, todėl renginyje netrūko simbolikos, emocijų ir šiltų akimirkų.
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (59 nuotr.)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Agnės Kuzmickaitės 2026 metų pavasario - vasaros kolekcijos svečiai (nuotr. Patricija Adamovič/BNS)
Pagerbė dvi svarbiausias „Agnes“
Šeštadienio vakarą vykusiame Agnės Kuzmickaitės 2026 m. pavasario–vasaros kolekcijos pristatyme pasirodžiusi Nijolė Jagelavičienė sulaukė ypatingo dėmesio. Žinoma moteris vilkėjo kostiumą, kurį dizainerė buvo sukūrusi jos velionei dukrai, stilistei ir laidų vedėjai Agnei Jagelavičiūtei.
„Tai buvo didelis malonumas, nes ėjau į dizainerės pristatymą, kurioje tą kostiumą yra sukūrusi ir pasiuvusi mano Agnei. Ta apranga aš, ko gero, pagerbiau dvi Agnės, kurios man gyvenime labai svarbios. Pagerbiau savo dukrą, kurios jau nebėra, bet kuri labai plačiame rate žmonių vis dar gyvena – ją prisimena, ja žavisi, jos patarimus naudoja. Ir, žinoma, norėjau pagerbti ir Agnę Kuzmickaitę, kurios kūrybą labai vertinu“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo N. Jagelavičienė.
Apie jausmą dėvint ypatingą drabužį
Nijolė neslėpė, kad prieš renginį dvejojo, ar derinys jai tiks.
„Kai namuose pasimatavau, pagalvojau – mano Agnė juk buvo smulkesnė, gal netilpsiu… Bet pasirodo, kad viskas puikiai! Ir atvirai pasakius, jaučiausi labai gerai. Tarsi būčiau atlikusi vidinę misiją – priminusi visiems, kad abi Agnės yra nepakartojamos, ryškios ir darančios svarbius dalykus. Ir kas svarbiausia – jos abi yra mano Agnės“, – su šypsena pasakojo Nijolė.
Moteris prisipažino, kad renginyje sulaukė daug dėmesio.
„Lygtai nesu visai nepastebima, bet jau kas vakar darėsi… Gal net šiek tiek susinepatoginau. Paskui pagalvojau, kad daryti tai, kas tuo metu atrodo teisinga, pasirodo, yra gerai“, – šyptelėjo pašnekovė.
Palaiko Agnę Kuzmickaitę: „Ji – fantastiška“
N. Jagelavičienė džiaugėsi dizainerės kvietimu ir visada noriai dalyvauja jos pristatymuose.
„Iš jos kvietimą gavau ir tiesiog negaliu jos kūrybos nepalaikyti, nes ji iš tikrųjų yra fantastiška – ką vakar diena ir parodė“, – sakė ji.
Pasak Nijolės, tiek Agnė Jagelavičiūtė, tiek Agnė Kuzmickaitė turi daug bendro.
„Jos abi – entuziastingos, darbščios, kūrybingos. Mano dukra kūrė, drąsiai kalbėjo apie dalykus, kuriuos kiti tik galvojo. Agnė Kuzmickaitė taip pat kuria su didele meile ir subtilumu. Jos abi daro tai, kas yra malonu, gražu ir svarbu didelėj masei žmonių“, – kalbėjo N. Jagelavičienė.
„Myliu ją kaip savo Agnę, o ji mane – lygiai taip pat. Ji visada nustebina. Ir svarbiausia, kad jos drabužiai ne tik atrodo kaip meno kūriniai, bet juos tikrai gali dėvėti – tiek jauni, tiek tokie kaip aš“, – juokėsi Nijolė.
Kolekcijos pristatyme – mados ir emocijų derinys
Agnė Kuzmickaitė šeštadienio vakarą pristatė 2026 m. pavasario ir vasaros kolekciją „Mano diena“, kurios įkvėpimu tapo viena jos gyvenimo diena – nuo rytinio žadintuvo iki vakaro elegancijos.
Renginyje netrūko garsenybių, stilingų įvaizdžių ir šiltų emocijų – o viena ryškiausių vakaro viešnių tapo būtent Nijolė Jagelavičienė, subtiliai pagerbusi abi savo gyvenimo „Agnes“.
Šaltinis:
tv3.lt