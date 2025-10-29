Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Garsaus Lietuvos plaukų meistro šeimoje – baisi nelaimė: „Išgyvenome daugiau, nei telpa žodžiuose“

2025-10-29 18:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-29 18:47

Žinomo plaukų meistro Raimondo Pasternackio šeimoje įvyko nelaimė – prieš kelis mėnesius į avariją pateko jo sūnus Adrianas, o nelaimingo atsitikimo padariniai vis dar kankina šeimą.

Raimondas Pasternackis (nuotr. socialinių tinklų)

0

Šia jautria istorija Raimondas pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasidalijo istorija

Kaip socialiniame tinkle pasakojo Adriano tėtis, šeima per šiuos kelis mėnesiu išgyveno labai daug: teko kovoti ne tik dėl sveikatos, bet ir dėl gyvybės.

Vaikino tėtis papasakojo, kaip viskas vyko:

„Daugelis mūsų vis klausia, kaip laikosi Adrianas ir kokioje stadijoje dabar esame. Jau kurį laiką tylėjome…Tik patys artimiausi žino, kas nutiko.

Šiandien – lygiai trys mėnesiai po avarijos.

Ir jaučiame, kad atėjo metas pasidalinti mūsų istorija.

Liepos 27-osios popietė mūsų šeimai tapo riba tarp „prieš“ ir „po“.

Tą dieną mūsų vaikas pateko į baisią motorolerio avariją. Priešais jį važiavusi mašina staiga, be priežasties, sustojo. Norėdamas išvengti smūgio, jis negalėjo sukti į kairę – priešais atvažiuojanti mašina. Liko tik dešinė – kelkraštis, žvyras, smėlis ir tie nelaimingi atitvarai…

Smūgis buvo siaubingas. Dešinė koja – atviras lūžis, pažeisti, „nunešti“ minkštieji audiniai.

Mašinos nuvažiavo.

Jo gyvybę išgelbėjo dviratininkas Mindaugas, kuris išgirdo garsų smūgį ir klyksmą.

Jis atmynė, stabdė automobilius, kad kas nors padėtų, suteiktų pirmąją pagalbą.

Sustojo jauna pora, kuri uždėjo turniketą.

Greitosios pagalbos teko laukti net 40 minučių – per tą laiką Adrianas neteko daug kraujo.

Atvykus į ligoninę – skubi operacija, reanimacija, kova už gyvybę.

Po savaitės reanimacijoje Adrianas buvo perkeltas į suaugusiųjų plastinės  ir rekonstrukcinės chirurgijos skyrių.

Laukė daugiau nei 9 valandų trukmės operacija.

Dviejų nuostabių gydytojų – Karolio Baužio ir Mindaugo Jasinsko ir jų suburtos komandos– dėka įvyko stebuklas.

Jie padarė viską, kas buvo įmanomai geriausia.

Tam prireikė sustatyti kaulus, perkelti platųjį nugaros raumenį ant blauzdikaulio, o nuo abiejų šlaunų atlikti odos persodinimus.

Dar trys paros reanimacijoje – begalė skausmo, baimės, vilties…

Per šiuos tris mėnesius išgyvenome daugiau, nei telpa žodžiuose.“

Adrianui galite aukoti:

PARAMA ADRIANO GYDYMUI

RIMANTO KAUKĖNO PARAMOS GRUPĖ

Teisinė forma – Labdaros ir paramos fondas

Sąskaitos nr: LT157290099004529973

Bankas – CITADELE

Paskirtis: PARAMA ADRIANO GYDYMUI

