  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Tauragės rajone: keltuvą vairavęs vyras kliudė pro šalį ėjusią moterį

2025-10-29 10:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 10:59

Tauragės rajone antradienį keltuvą vairavęs vyras kliudė pro šalį ėjusią moterį, pranešė policija.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Tauragės rajone antradienį keltuvą vairavęs vyras kliudė pro šalį ėjusią moterį, pranešė policija.

0

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 13.11 val. Kaupių kaime, aikštelėje, blaivus vyras (gim. 1999 m.) važiuodamas atbuline eiga su keltuvu kliudė pro šalį einančią blaivią moterį (gim. 1969 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.

