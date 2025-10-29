Nelaimė Tauragės rajone: keltuvą vairavęs vyras kliudė pro šalį ėjusią moterį

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 13.11 val. Kaupių kaime, aikštelėje, blaivus vyras (gim. 1999 m.) važiuodamas atbuline eiga su keltuvu kliudė pro šalį einančią blaivią moterį (gim. 1969 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA