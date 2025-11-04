 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Prieš gerdami kavą ryte padarykite tai: organizmas jums padėkos

2025-11-04 07:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 07:45

Dauguma lietuvių ryte skuba – į darbą, į mokyklą, į gyvenimą. Kava, telefono peržvalga, ir dažnai tik greitas sumuštinis. Tačiau gydytojai primena: būtent rytinė rutina dažnai nulemia, kaip veiks mūsų virškinimo sistema likusią dienos dalį.

Kava (nuotr. SCANPIX)

0

„Jei rytą pradedame nuo streso, kofeino ar skubėjimo vietoj ramaus pabudimo, kūnas gauna netinkamą signalą“, – aiškina Julija Jankauskienė, gydyk.lt portalo redaktorė.

Vanduo – pirmasis signalas kūnui, kad metas „pabusti“

Vienas paprastas, tačiau vis dar dažnai pamirštamas įprotis – išgerti stiklinę šilto vandens iškart pabudus. Tai ne mada, o fiziologiškai pagrįsta praktika, kurią rekomenduoja daugelis gastroenterologų, rašoma pranešime spaudai.

Vanduo aktyvina žarnyno judesius, stimuliuoja tulžies išsiskyrimą ir padeda paruošti skrandį dienos maistui. Tyrimai rodo, kad vos viena stiklinė vandens prieš pusryčius gali sumažinti pilvo pūtimo, vidurių užkietėjimo ir refliukso riziką.

„Dažnai žmonės pirmiausia renkasi kavą – bet taip tarsi įjungia kūną į avarinį režimą. Vanduo yra kaip švelnus pažadinimas: jis sužadina virškinimą, bet neapkrauna“, – sako J. Jankauskienė.

Ką sako mokslas apie ryto hidrataciją

Miegodami netenkame daugiau nei pusės litro skysčių – per kvėpavimą, prakaitą ir medžiagų apykaitos procesus. Kai pabundame, esame lengvai dehidratavę, net jei to nejaučiame.

Japonijoje atliktas tyrimas parodė, kad žmonės, kurie rytą pradeda nuo stiklinės vandens, vidutiniškai rečiau skundžiasi virškinimo sutrikimais ir galvos skausmais. Vanduo tuščiu skrandžiu padeda ne tik žarnynui, bet ir kepenų bei inkstų funkcijai.

Tačiau yra svarbi detalė – vandens temperatūra. Per šaltas vanduo gali sukelti skrandžio spazmus, o šiltas ar kambario temperatūros vanduo veikia kaip švelni terapija.

Kava – malonumas ar spąstai?

Daugelis lietuvių ryto neįsivaizduoja be kavos. Tačiau specialistai pataria: prieš pirmą puodelį visada išgerkite bent stiklinę vandens.

Kava skatina rūgščių gamybą skrandyje ir gali išbalansuoti mikrobiomą, jei vartojama tuščiu skrandžiu.

„Kavos visiškai atsisakyti nereikia, bet vanduo turėtų būti pirmasis ryto gėrimas“, – pabrėžia redaktorė.

Ne tik vanduo: mažos rytinės detalės, turinčios didelę reikšmę

Be vandens, virškinimą stiprina ir keli paprasti veiksmai:

  • Lengvas judėjimas – tik penkios minutės tempimo ar pasivaikščiojimo suaktyvina žarnyno darbą.
  • Gilus kvėpavimas – deguonis tiesiogiai veikia parasimpatinę nervų sistemą, kuri atsakinga už virškinimo procesus.
  • Sąmoningas valgymas – valgant neskubant, maistas geriau virškinamas ir pasisavinamas.

Pasak Julijos Jankauskienės, šis įprotis toks veiksmingas todėl, kad jis paprastas:

„Mes dažnai ieškome stebuklingų tablečių, brangių papildų ar egzotiškų dietų, bet sveikata prasideda nuo mažų, kasdienių veiksmų. Vanduo ryte – vienas iš jų. Nemokamas, natūralus ir veikiantis.“

