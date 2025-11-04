 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Žada magnetinę audrą: atskleidė, kas laukia

2025-11-04 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 09:20

Žadama, kad sulauksime magnetinės audros – ši informacija itin aktuali tiems, kurie jaučia jų poveikį, kad galėtų pasiruošti ir skirti daugiau dėmesio geros savijautos užtikrinimui.

Žadama, kad sulauksime magnetinės audros – ši informacija itin aktuali tiems, kurie jaučia jų poveikį, kad galėtų pasiruošti ir skirti daugiau dėmesio geros savijautos užtikrinimui.

0

Sužinokite, ką rodo naujausios prognozės – štai ko galime tikėtis artimiausiomis dienomis.

Žada magnetinę audrą

Meteoagent.com duomenimis, šiandien, lapkričio 4 dieną, geomagnetinio lauko aktyvumas pagal Kp indeksą, kaip prognozuojama, pasieks net 6 balus.

Rytoj, lapkričio 5-ąją, prognozuojamas vos 1,7 balų aktyvumas, tačiau lapkričio 6 d. jis turėtų pakilti iki 4,7 balų.

Vis tik Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozėje tokio stiprumo magnetinė audra neprognozuojama.

Numatoma, kad šiandien, antradienį, geomagnetinio lauko aktyvuams svyruos tarp 2–2,67 balų, rytoj, trečiadienį, bus dar mažesnis – sieks vos 1,33–1,67 balus.

Ketvirtadienį aktyvumas bus kiek padidėjęs. Prognozėse nurodoma, kad jis kone visą dieną laikysis ties 3 balų riba, tačiau vakarop ims didėti ir artėjant vidurnakčiui pasieks 4,67 balus – bus priartėta prie 5 balų, kurie laikomi vidutine geomagnetine audra.

Magnetinių audrų poveikis sveikatai

Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, magnetinės audros – tai saulės magnetinio lauko aktyvumo padidėjimas.

Saulė išskiria daugiau magnetinės energijos, kuri gali veikti visą saulės sistemą, o kadangi žemė nėra taip toli nuo saulės, todėl poveikis iš tiesų juntamas.

„Jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“, – aiškino jis.

I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“

„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.

Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.

Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų. 

Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.

Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.

Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.

Magnetinė audra (nuotr. 123rf.com)
Magnetinė audra smogs toliau: paaiškėjo, kada nurims (1)

