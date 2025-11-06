Galingai prasidėjusi magnetinė audra smogs dar stipriau: įspėja visus

Tie, kurie jaučia magnetinių audrų poveikį, šiandien turėtų būti itin atsargūs, nes prasideda stipri magnetinė audra.
Stiprumas – 7,2 balo
Meteoagnet.com duomenimis, šiandien magnetinė audra pasieks net 7,2 balo, o tokį magnetinės audros intensyvumą ypatingai aiškiai galima pajusti per galvos skausmą, silpnumo ar pykinimo jausmą, padidėjusį kraujospūdį.
Rytoj smogs dar stipresnė magnetinė audra. Prognozuojama, kad ji sieks net 7,3 balo, tad šią dieną vertėtų pasaugoti save ir savo sveikatą.
O štai poryt, nors magnetinė audra ir pasirodys, tačiau ji bus ne tokia intensyvi. Pranešama, kad ji sieks 4,7 balo.
Remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozės duomenimis, šiandien sulauksime 7 balų magnetinės audros.
Rytoj magnetinė audra taip pat nenurims. Pranešama, kad ji pasieks 7,33 balo, tad bus dar intensyvesnė nei praėjusią dieną.
Vis tik poryt pranešama, kad magnetinė audra bus, palyginus, ramesnė. Ji pasieks 4,67 balo.
Kaip kovoti su aukštu kraujospūdžiu?
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi pokalbiu gydytoja kardiologe, Konsultacijų ir diagnostikos skyriaus vadove prof. Dr. Jurgita Plisiene. Tąkart ji naujienų portalui tv3.lt atskleidė, kokie mitai yra patys populiariausi, kas tiesa, o kas ne.
Maisto poveikis kraujospūdžiui
Dažnai internete pasirodo patarimai, kad padidėjusį kraujo spaudimą galima sumažinti tam tikrais maisto produktais, pavyzdžiui, bananais, česnaku ar raugintais produktai. Visgi, gydytoja sakė, kad nors maistas turi įtaką aukštam kraujo spaudimui, tačiau jis stebuklingai neišgydys jus kamuojančios problemos.
„Arterinę hipertenziją koreguoti tinkama mityba galime tik pradinėse ligos stadijose, kuomet kraujospūdis padidėjęs labai nežymiai. Aišku, turime laikytis pagrindinių sveikos mitybos principų, o kraujospūdžio sumažinimui svarbus druskos atsisakymas, daug kalio turinčių produktų naudojimas (jeigu nėra inkstų problemų). Kartais būna, kad atsisakius tam tikrų maistų produktų galima šiek tiek sumažinti vaistų dozes ar palengvinti pačią kraujospūdžio korekciją, tad mityba yra tikrai svarbi.
Negaliu teigti, kad yra stebuklingas vienas maisto produktas, kurį be saiko valgant stebuklingai pagydysime kraujospūdį. Teisinga mityba, fizinis aktyvumas labai prisideda prie geresnės kraujospūdžio kontrolės“, – nurodė prof. Dr. J. Plisienė.
Alkoholio poveikis kraujospūdžiui
Kraujo spaudimas gali būti ne tik per aukštas, bet ir per žemas. Tiesa, kai kraujospūdis nukrinta žemiau normos ribos jį pakelti yra ganėtinai sudėtinga. Vienas iš dažniausių patarimų, kurių socialiniuose tinkluose sulaukia žmonės, tai nukritus kraujospūdžiui išgerti taurelę stipraus alkoholio. Visgi gydytoja prof. dr. J Plisienė sakė, kad šis būdas ne tik nepadės, bet gali dar labiau sumažinti ir taip žemą kraujo spaudimą.
„Tai tikrai ne išeitis. Alkoholis plečia kraujagysles ir pavartojus alkoholio kraujospūdis gali nukristi dar labiau. Jokiais būdais nepatarčiau griebtis alkoholio.
Deja, bet nėra ir vaistų, kurie padidintų kraujospūdį, kuriuos mes galėtume vartoti plačiai. Su žemu kraujospūdžiu yra daugiau problemų jį keliant nei bandant numušti padidėjusį kraujo spaudimą.
Svarbiausia surasti priežastį dėl ko tas kraujo spaudimas yra žemas. Jeigu jis toks yra nuolat ir nesukelia kokių nors hemodinamikos sutrikimų, nesukelia skundų, tai tuomet tikriausiai toks kraujospūdis yra normalus.
Svarbu užtikrinti tinkamą skysčių gavimą, kai yra žemas kraujo spaudimas, turbūt yra vienintelė situacija, kai nesakome sumažinti druskos vartojimo, nes druska padeda kaupti skysčius ir taip šiek tiek pakelia kraujospūdį. Aišku, jeigu kraujospūdis krenta staiga nei iš šio, nei iš to, jis gali signalizuoti apie labai rimtas ir pavojingas situacijas, todėl reikia skubiai kreiptis į gydytojus“, – nurodo pašnekovė.
Sporto poveikis kraujospūdžiui
Kartais aukštu kraujo spaudimu besiskundžiantys žmonės vengia sportuoti, nes bijo, kad tai tik dar labiau pablogins jų sveikatą. Tačiau gydytoja nurodo, kad yra priešingai – tinkamas fizinis aktyvumas tik pagerins savijautą ir padės kontroliuoti aukštą kraujospūdį.
„Jeigu žmogus ramybės būsenoje turi 180 ar 170 kraujo spaudimą, jokiais būdais nerekomenduosime tuo metu užsiimti sportu, tačiau jeigu padidėjęs kraujo spaudimas yra gydomas, kaip tik rekomenduojame dinaminį aktyvumą, tai yra bėgimą, ėjimą, plaukimą, vaikščiojimą
Normalu, kad sportuojant kilsteli kraujo spaudimas, bet turint padidintą kraujo spaudimą ir ilgainiui sportuojant bent 150 minučių per savaitę tai padeda kontroliuoti kraujospūdį ar sumažinti vaistų dozes. Aišku, mes nekalbame apie profesionalų sportą, nes tokiu atveju kiekvienas sprendimas turi būti individualus“, – sakė prof. Dr. J. Plisienė.
