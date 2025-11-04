Šią žolelę vadina aukso gysla padidėjus skrandžio rūgštingumui: išbandykite

Gauromečio lapai ir žiedai pasižymi naudingomis savybėmis – šio augalo dalių verta turėti namuose, nes jos pravers daugeliu atvejų.
Gauromečio nauda
Socialiniame tinkle „Facebook“ puslapis „Šauniausia kaimynystė“ pasidalijo įrašu apie gauromečio naudą ir teigiamą poveikį sveikatai.
Įraše buvo nurodomos ne tik augalo naudingosios savybės, tačiau taip pat patariama, kaip jį vartoti.
„Gaurometis – ugninė žolė, gamtos gydančioji jėga.
Gaurometis (Epilobium angustifolium), dar vadinamas siauralapiu gauromečiu arba ugninės žolės vardu, yra daugiametis augalas, paplitęs beveik visoje Lietuvoje.
Jis auga miškų pakraščiuose, kirtavietėse, pievose, degavietėse – ten, kur žemė atsinaujina. Todėl nuo seno gaurometis laikomas atgimimo ir stiprybės simboliu.
Gaurometis užauga iki 1–1,5 metro, išauga tiesų stiebą su siaurais, lancetiškais lapais ir ilgais purpuriniais–rožiniais žiedynais, žydinčiais vasarą, nuo birželio iki rugpjūčio.
Kai jis žydi, pievos atrodo tarsi nudažytos alyviniais debesimis — tai vienas iš gražiausių mūsų laukinių augalų.
Po gaisrų pirmasis augantis augalas – gaurometis. Dėl šios savybės jis vadinamas ugninės žolės vardu ir simbolizuoja gyvybės atsinaujinimą iš pelenų.
Senovėje gauromečio žiedai būdavo nešami į namus kaip apsaugos ir sveikatos ženklas, o arbata vartojama vietoje juodosios – kad suteiktų jėgų, bet neperkrautų organizmo.
Gauromečio lapuose ir žieduose yra:
- Flavonoidų ir polifenolių – stiprūs antioksidantai, saugantys ląsteles nuo senėjimo.
- Taninų – mažina uždegimus ir stabdo bakterijų dauginimąsi.
- Gleivių ir gleivinių medžiagų – ramina virškinamąjį traktą.
- Vitaminų A, C ir B grupės bei mineralų – padeda atsigauti po fizinio ar emocinio išsekimo.
Naudingos savybės
Gaurometis pasižymi itin plačiu poveikiu organizmui:
- Ramina ir mažina stresą – švelniai atpalaiduoja, padeda užmigti, nesukeldamas mieguistumo.
- Stiprina vyrų sveikatą – palaiko prostatos ir šlapimo takų funkciją, naudojamas profilaktiškai.
- Gerina virškinimą – mažina rūgštingumą, skatina tulžies išsiskyrimą.
- Padeda valyti organizmą – turi švelnų detoksikuojantį poveikį.
- Stiprina imunitetą – veikia priešuždegimiškai ir antioksidantiškai.
- Gerina odos būklę – vartojamas viduje ir išoriškai (kompresuose ar kaukėse).
Kaip vartojamas
Arbata: 1–2 arbatiniai šaukšteliai džiovintų gauromečio lapų užplikomi 200 ml karšto (ne verdančio) vandens, palaikoma 10–15 min.
Kursas: galima gerti kasdien, ypač vakare, nes veikia raminančiai.
Fermentuota arbata (Ivan Čaj): gaurometis fermentuojamas, kad įgautų švelnų, malonų skonį – tai puiki alternatyva juodajai ar žaliajai arbatai.
Gaurometis yra vienas pirmųjų bičių lankomų augalų – jo žiedai kupini nektaro.
Senovėje buvo naudojamas žarnyno, kepenų ir inkstų negalavimams gydyti.
Rusijoje fermentuota gauromečio arbata buvo vadinama „Ivan čaj“, ir dar XIX a. eksportuota į Europą kaip sveikatinanti arbata.
Gaurometis – tai švelni, bet galinga gamtos dovana. Jis ne tik ramina kūną ir mintis, bet ir simbolizuoja gyvybės tąsą bei atsigavimą.
Puikus pasirinkimas tiems, kurie vertina natūralią, subalansuotą sveikatą ir harmoniją su gamta. Ar esate vartoję šią arbatą?“ – buvo rašoma įraše.
