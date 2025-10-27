Smogs magnetinė audra: 1 dieną apsibraukite raudonai

Magnetinių audrų metu rekomenduojama pasaugoti save ir savo sveikatą.
Stiprumas – 5 balai
Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinė audra nėra numatoma. Pranešama, kad maksimaliai geomagnetinio lauko intensyvumas pasieks 3,7 balo, kas nėra sveikatai pavojinga prognozė.
Vis tik jau rytoj vertėtų pasiruošti magnetinei audrai, mat šios dienos prognozėje matoma, kad bus 5 balų intensyvumo magnetinė audra.
Poryt, spalio 29-ąją, taip pat prognozuojama magnetinė audra. Pranešama, kad ji pasieks 5 balus, dėl to rekomenduojama pasaugoti save ir savo sveikatą.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje galima matyti, kad šiandien magnetinės audros nebus. Geomagnetinio lauko intensyvumas svyruos nuo minimalaus 2 balų iki maksimalaus 3,67 balo lygio.
O rytoj, spalio 28-ąją, jau galima tikėtis magnetinės audros. Pranešama, kad ji bus 5 balų stiprumo, dėl to verta atkreipti dėmesį ir skirti daugiau dėmesio sau pajutus nemalonius simptomus.
Pasisaugoti derėtų ir poryt, spalio 29-ąją, nes numatoma 5 balų stiprumo magnetinė audra.
Kaip padėti sau susidūrus su aukštu kraujospūdžiu?
Vienas iš magnetinių audrų poveikio simptomas – padidėjęs kraujospūdis. Dėl to naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu pokalbiu su LSMU Kauno klinikų Reabilitacijos klinikų vadovu, gydytoju kardiologu prof. Raimondu Kubiliumi.
Jis pasakojo, kad turinčiųjų padidintą arterinį kraujospūdį tolerancija jam labai skiriasi – kai kurie tai pajunta kraujospūdžiui vos pakilus, tačiau ne maža dalis tik tada, kai jau pasiekta kritinė riba.
„Paciento reakcija į padidintą kraujospūdį yra labai individuali, bet paprastai pacientas staiga atsiradus pulsuojančiam, į viršugalvį kylančiam galvos skausmui ima aiškintis, ar tai nėra padidinto kraujospūdžio priežastis.
Dalį pacientų gali išmušti raudonis, mirgėti akyse, atsirasti skausmas. Tai pirmieji dažniausi padidėjusio arterinio kraujospūdžio požymiai“, – kada vertėtų susirūpinti priminė prof. R. Kubilius.
Jis taip pat pasakojo, kad neretai padidėjęs kraujospūdis yra nesveiko gyvenimo būdo pasekmė, todėl sveika mityba turėtų būti neatsiejama kasdienybės dalis. Itin naudinga Viduržemio jūros dieta – moksliškai įrodyta, kad laikantis jos bent 36 mėnesius, drastiškai sumažėja širdies ir kraujagyslių ligų rizika.
Ne ką mažiau svarbus ir pakankamas fizinis aktyvumas: 30-45 min. vidutinio arba intensyvaus aerobinio treniravimosi kasdien. Važinėkite dviračiu, vaikščiokite, bėgiokite ristele – visi šie pratimai tik į naudą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!