Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Seime skinasi kelią siūlymas leisti gydytojams konsultuoti iš nutolusios darbo vietos

2025-10-22 12:41 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 12:41

Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms leisti gydytojams teikti nuotolines medicinines paslaugas ne tik iš gydymo įstaigos, bet ir dirbant iš nutolusios darbo vietos.

Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) pritarė įstatymo pataisoms, siūlančioms leisti gydytojams teikti nuotolines medicinines paslaugas ne tik iš gydymo įstaigos, bet ir dirbant iš nutolusios darbo vietos.

REKLAMA
1

Trečiadienį tai numatančioms Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotoms įstatymų pataisoms komiteto nariai pritarė bendru sutarimu. 

Kai fizinis kontaktas su pacientais nėra būtinas, nuotolinės gydytojų paslaugos pacientams teikiamos ir šiuo metu. Tačiau medikai tuo metu privalo būti konkrečioje sveikatos įstaigoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeigu Seimas pritartų, nuotolinės paslaugos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka galėtų būti teikiamos ne tik iš gydymo įstaigos, bet ir iš mediko nuotolinio darbo vietos.

REKLAMA
REKLAMA

Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas būtų organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

REKLAMA

Seime svarstomos įstatymo pataisos taip pat numato galimybę konsultuoti nuotoliu ne tik pacientus – pavyzdžiui, šeimos gydytojai tokiu būdu galėtų konsultuotis su specialistais. 

SAM tikisi, kad priėmus įstatymo pataisas, pagerės medicininių paslaugų prieinamumas ypač regionuose, sumažės pacientų eilės. 

ELTA primena, kad COVID-19 pandemijos metu dalis medicininių paslaugų buvo pradėtos teikti nuotoliniu būdu. 

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2023 m. nuotolinės šeimos gydytojo ir jo komandos konsultacijos sudarė 18,4 proc., 2024 m.– 20 proc. visų šeimos gydytojo ir jo komandos konsultacijų.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų