Seime skinasi kelią siūlymas leisti gydytojams konsultuoti iš nutolusios darbo vietos

Trečiadienį tai numatančioms Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotoms įstatymų pataisoms komiteto nariai pritarė bendru sutarimu.
Kai fizinis kontaktas su pacientais nėra būtinas, nuotolinės gydytojų paslaugos pacientams teikiamos ir šiuo metu. Tačiau medikai tuo metu privalo būti konkrečioje sveikatos įstaigoje.
Jeigu Seimas pritartų, nuotolinės paslaugos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka galėtų būti teikiamos ne tik iš gydymo įstaigos, bet ir iš mediko nuotolinio darbo vietos.
Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas būtų organizuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka.
Seime svarstomos įstatymo pataisos taip pat numato galimybę konsultuoti nuotoliu ne tik pacientus – pavyzdžiui, šeimos gydytojai tokiu būdu galėtų konsultuotis su specialistais.
SAM tikisi, kad priėmus įstatymo pataisas, pagerės medicininių paslaugų prieinamumas ypač regionuose, sumažės pacientų eilės.
ELTA primena, kad COVID-19 pandemijos metu dalis medicininių paslaugų buvo pradėtos teikti nuotoliniu būdu.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2023 m. nuotolinės šeimos gydytojo ir jo komandos konsultacijos sudarė 18,4 proc., 2024 m.– 20 proc. visų šeimos gydytojo ir jo komandos konsultacijų.