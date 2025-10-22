Šiauliuose prie paliktos naujagimės rastas ir raštelis su žinute – žodžiai spaudžia ašarą

Kaip pranešė Policijos departamentas, kūdikis buvo rastas apie 13.35 val. Architektų gatvėje esančiame Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje įrengtame gyvybės langelyje.
Apie paliktą vaiką medikams pranešė suveikusi gyvybės langelio signalizacijos sistema, kuri veikia 24 valandas per parą ir iš karto įspėja personalą, kad yra paliktas mažylis.
Kaip pranešė ligoninė, mergaitė į gyvybės langelį buvo atnešta kruopščiai pasirūpinus jos gerove – ji buvo švariai ir tvarkingai aprengta, kartu pristatyti ir naujagimio priežiūrai būtini daiktai bei kūdikių maistas. Iš kartu paliktų dokumentų sprendžiama, kad mažylė gimė gydymo įstaigoje, tačiau ne Šiaulių mieste. Prie kūdikio rastas ir raštelis su žinute, jog naujagimė atiduodama į geras rankas.
Pirminės medicininės apžiūros metu nustatyta, kad beveik 3 kilogramus sveriančios naujagimės sveikatos būklė yra gera. Šiuo metu ji prižiūrima medikų, jai atliekami planiniai tyrimai, siekiant visapusiškai įvertinti jos būklę. Klinika apie įvykį informavo policijos pareigūnus ir vaiko teisių apsaugos specialistus, kurie rūpinsis tolesniu dokumentų sutvarkymu ir vaiko globos klausimais.
Gyvybės langelis minėtos ligoninės Moters ir vaiko klinikoje veikia nuo 2010 metų ir suteikia galimybę mamoms ar šeimoms anonimiškai, saugiai palikti kūdikius, jei dėl įvairių priežasčių negali jais pasirūpinti. Nuo jo įrengimo tai jau 14 atvejis, kai langelyje paliekamas mažylis.
Iš viso gyvybės langelyje per šį laikotarpį buvo palikti 3 berniukai ir 11 mergaičių. Du kartus Respublikinės Šiaulių ligoninės gyvybės langelyje rasti vaikai buvo nebe naujagimiai – vyresni nei vieno mėnesio amžiaus. Daugiausia atvejų fiksuota 2020 metais, kai langelyje buvo rasti trys kūdikiai. Paskutinį kartą mažylis čia buvo paliktas prieš dvejus metus. Ligoninės duomenimis, per visą gyvybės langelio veiklos laikotarpį vos du kartus motinos sugrįžo pasiimti paliktų vaikų.
Dėmesys moterų emocinei ir socialinei būklei
Gydymo įstaiga teigia, kad Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje pagimdžiusios moterys yra atidžiai stebimos, ypatingą dėmesį skiriant galimiems socialiniams sunkumams bei pogimdyminės depresijos požymiams. Specialistų teigimu, pogimdyminė depresija gali paveikti nuo 8 iki 16 proc. moterų po gimdymo ir, negydoma ar nepastebėta, turėti rimtų pasekmių emocinei būsenai bei motinystės patirčiai.
Siekiant užkirsti kelią krizėms, ligoninės komanda glaudžiai bendradarbiauja su psichologais ir socialiniais darbuotojais. Kiekvienai moteriai, kuriai nustatoma emocinės įtampos ar socialinių sunkumų požymių, siūloma profesionali pagalba. Tokiu būdu siekiama išvengti situacijų, kai motina lieka viena su sudėtingais sprendimais.
Gyvybės langelis – vaiko gyvybės ir sveikatos apsauga
Gyvybės langelio paskirtis – išsaugoti kūdikio gyvybę, suteikti jam saugią aplinką ir užtikrinti tolesnę jo priežiūrą. Ši sistema leidžia anonimiškai palikti naujagimį, taip išvengiant pavojingų situacijų, kai kūdikis galėtų būti paliktas nesaugioje vietoje.
„Klinikos medikai pabrėžia, kad šis sprendimas – nors ir skaudus, tačiau neretai tampa paskutine galimybe užtikrinti vaiko saugumą. Kiekvienas toks atvejis vertinamas labai jautriai, užtikrinant visų pusių privatumą ir orumą“, – rašoma ligoninės pranešime.
ELTA primena, kad įprastai gyvybės langelyje rastam vaikui yra nustatoma laikinoji globa. Vėliau, tik jeigu tėvai dėl vaikelio susigrąžinimo nesikreipė ilgiau nei tris mėnesius, vaikas gali būti įvaikintas.
Dažniausiai gyvybės langeliuose paliekami naujagimiai nuo gimimo dienos iki kelių dienų, retais atvejais – iki kelių mėnesių amžiaus.
2024 m. Lietuvoje veikiančiuose gyvybės langeliuose nebuvo paliktas nei vienas vaikas, 2023 m. langeliuose palikti 5 vaikai: 3 – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdoje. Nuo 2009 m. iki šios dienos šalies gyvybės langeliuose buvo palikta iki 100 vaikų, biologiniai tėvai susigrąžino 17 vaikų.
Gyvybės langelis skirtas mamoms, neradusioms kitos išeities, suteikti gimusiam kūdikiui galimybę gyventi. Naujagimio palikimas yra anonimiškas ir policijos pareigūnai, kurie kviečiami užfiksuoti kiekvieną palikimo atvejį, tėvų neieško, nebaudžia, nes vaikas paliekamas saugioje aplinkoje, nesukeliant grėsmės jo gyvybei.
