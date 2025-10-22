Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Gyvybės langelyje Šauliuose rasta 4 dienų naujagimė

2025-10-22 07:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 07:16

Gyvybės langelyje Šiauliuose antradienį rasta palikta 4 dienų naujagimė.

Gyvybės langelis (nuotr. TV3)

Gyvybės langelyje Šiauliuose antradienį rasta palikta 4 dienų naujagimė.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, kūdikis buvo rastas apie 13.35 val. Architektų gatvėje esančiame gyvybės langelyje.

ELTA primena, kad įprastai gyvybės langelyje rastam vaikui yra nustatoma laikinoji globa. Vėliau, tik jeigu tėvai dėl vaikelio susigrąžinimo nesikreipė ilgiau nei tris mėnesius, vaikas gali būti įvaikintas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dažniausiai gyvybės langeliuose paliekami naujagimiai nuo gimimo dienos iki kelių dienų, retais atvejais – iki kelių mėnesių amžiaus. 

2024 m. gyvybės langeliuose nebuvo paliktas nei vienas vaikas, 2023 m. langeliuose palikti 5 vaikai: 3 – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdoje. Nuo 2009 m. iki šios dienos šalies gyvybės langeliuose buvo palikta iki 100 vaikų, biologiniai tėvai susigrąžino 17 vaikų.

Gyvybės langelis skirtas mamoms, neradusioms kitos išeities, suteikti gimusiam kūdikiui galimybę gyventi. Naujagimio palikimas yra anonimiškas ir policijos pareigūnai, kurie kviečiami užfiksuoti kiekvieną palikimo atvejį, tėvų neieško, nebaudžia, nes vaikas paliekamas saugioje aplinkoje, nesukeliant grėsmės jo gyvybei.

