Pareigūnai apklausė Kaišiadoriuose paliktos naujagimės mamą: aiškėja, kokie sprendimai laukia

Eltos žiniomis, jauna moteris buvo apklausta tik kaip specialioji liudytoja, šis statusas buvo momentinis, galiojo tik apklausos metu.
Ikiteisminį tyrimą dėl vaiko palikimo atliekantys pareigūnai renka medžiagą iš įvairių institucijų, tikrina ir mamos pateiktą informaciją.
Gali būti, kad įtarimai motinai nebus pareikšti, atsižvelgus, kad ji naujagimę paliko prie veikiančio gydymo įstaigos skyriaus. Taip pat gali būti atsižvelgta į sudėtingą gyvenimo situaciją, į kurią pateko gimdyvė.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tėvas, motina, globėjas arba kitas teisėtas vaiko atstovas, palikęs negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros, norėdamas juo atsikratyti, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
ELTA primena, kad vėlų rugpjūčio 18 d. vakarą, apie 23 val. 50 min., prie Kaišiadorių ligoninės durų rasta palikta išnešiota ir daugiau nei 3 kilogramus svėrusi naujagimė mergaitė. Vėliau policijos pareigūnai surado vaiko mamą, ji su dukra kurį laiką buvo gydoma ligoninėje. Vėliau abi buvo išrašytos iš gydymo įstaigos.
Pasak medikų, kažkas porą kartų paskambino į ligoninės skyriaus duris ir nuėję darbuotojai rado paliktą kūdikį. Aplinkui nieko nebuvo. Kūdikis buvo įsuktas į moterišką džemperį, buvo ir pora apklotėlių, moteriška skara. Šalia gulėjo eglišakiai.
Vaiko teisių gynėjai įvertino vaiko situaciją, moteriai buvo teikiama socialinė ir psichologinė pagalba, konsultacijos.
ELTA primena, kad penktadienio paryčiais Kaune, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės filiale, P. Mažylio gimdymo namuose įrengtame gyvybės langelyje buvo rasta naujagimė.
Lietuvoje iš viso veikia 10 gyvybės langelių – jie įrengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Alytuje, Tauragėje ir Jonavoje.
Nuo 2009 m. šalies gyvybės langeliuose buvo palikti 96 vaikai, biologiniai tėvai susigrąžino 16 vaikų.
Gyvybės langelis yra speciali patalpa, į kurią įdėjus naujagimį ar vaiką, budintį personalą pasiekia signalas ir auklėtojos skubiai pasirūpina vaiku, kuriuo negali ar nenori rūpintis patys tėvai.
