Padarykite tai savo rožėms prieš žiemą: kitąmet nespėsite skaičiuoti žiedų

Kai oras tampa šaltesnis, sodininkai raginami atlikti vieną svarbų darbą, kad jų rožės sėkmingai peržiemotų, rašoma express.co.uk.
Ekspertai sako, kad ruduo yra svarbiausias metų laikas rožių priežiūrai, o jei šį paprastą darbą praleisite, augalai gali tapti silpni, supūti ar net žūti iki pavasario.
Rožės turi būti apgenėtos ir apsaugotos nuo šalčio, kad kitais metais vėl būtų sveikos ir gausiai žydėtų.
Kaip pasirūpinti rožėmis prieš žiemą?
Viena didžiausių grėsmių žiemą – puvimas, kuris gali prasidėti, jei ant augalo paliekami seni žiedai ir pažeisti lapai.
Anot „Gardeners’ World“, vienas svarbiausių darbų, kuriuos reikia atlikti dabar, yra pašalinti senus žiedus, ypač jei jie minkšti ar sudžiūvę, kad sustabdytumėte puvimą.
Ekspertai taip pat pataria pašalinti visus nudžiūvusius lapus, ant kurių matyti pelėsio ar juodosios dėmėtligės požymiai. Juos reikėtų išmesti, o ne kompostuoti, nes sporos gali išlikti ir kitais metais vėl užkrėsti jūsų sodą.
Žiemos vėjas gali padaryti daug žalos, ypač aukštesnėms rožėms. Norint jas apsaugoti, geriausia patrumpinti ilgus stiebus ir praretinti rožių viršūnes.
Rožės su pažeistais ar susikryžiavusiais stiebais turėtų būti genimos dabar, kad augalas įgytų tvarkingą formą ir pro jį praeitų oro srautas. Tai padeda išvengti grybelio.
Rožių persodinimas
Jei ketinate perkelti rožę į geresnę vietą, ruduo yra tam tinkamas laikas. Augalus galima iškasti ir persodinti, kol dirva dar šilta, kad jie spėtų įsitvirtinti prieš šalnas. Dabar taip pat galite sodinti naujas rožes.
Pašalinus puvinius ir atsargiai genint jūsų rožės turės kur kas didesnę tikimybę išgyventi artėjančius šaltus mėnesius. Kitais metais jos atsilygins už jūsų pastangas augimu ir gražiais žiedais.
Kaip teigia „Gardeners’ World“: „Jei rudenį prižiūrėsite savo rožes, jos saugiai peržiemos ir kitais metais augs sveikos, stiprios ir gausiai žydinčios.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!