Šias uogas vadina jaunystės šaltiniu: ragina išbandyti

Šaltuoju sezonu Lietuvoje mėgautis kokybiškais vaisiais ir uogomis – sudėtinga. Per anksti nuskinti, bekvapiai, neturintys tikro skonio ar dirbtinai nokinami – tokie vaisiai žiemos metu neretai nugula šalies prekybos centrų lentynose, rašoma pranešime spaudai.

Vaisiais ir uogomis prekiaujančios parduotuvės „400g“ bendrasavininkė Justina Mongirdienė sako, kad būtent menkas kokybiškų vaisių ir uogų pasirinkimas paskatino įkurti egzotinių vaisių parduotuvę.

„Kartu su vyru meilę vaisiams jautėme nuo pat vaikystės – leisdami vasaras kaime, skindami avietes, šilauoges bei ragaudami lietuviškas uogas tiesiai nuo krūmo. Todėl ir mūsų verslas prasidėjo nuo mažos, mėlynos uogos – šilauogės. Augindami jas supratome, kaip svarbu žmonėms suteikti kokybiškus vaisius, kuriuos būtų galima valgyti lyg ką tik nuskintus – kaip vaikystėje pas močiutę kaime“, – pasakoja J. Mongirdienė.

Ji pasakoja, kad laikui bėgant šeima savo šilauogių lauką išplėtė iki 4 ha, o kelionės po pasaulį atvėrė naują aistrą egzotiniams vaisiams.

„Saulėje sunokę, sultingi ir kvapnūs vaisiai – visu tuo norėjosi dalintis. Todėl kilo mintis: kodėl gi neatvežus šių gėrybių į Lietuvą? Tuomet pradėjome ieškoti ūkininkų visame pasaulyje, kurie puoselėja tas pačias vertybes kaip ir mes. Ūkininkų, kurie vaisius augina su meile, neskubindami gamtos bei vertina kokybę taip pat, kaip ir mes“, – pasakoja bendrasavininkė.

Ne tik skanūs, bet ir naudingi

Vaisių ir uogų nauda organizmui – nenuginčijama, mitybos specialistai nuolat kartoja, kaip svarbu į savo racioną įtraukti kuo daugiau šių mineralų, vitaminų bei antioksidantų šaltinių.

„Pavyzdžiui, šilauogėse gausu skaidulų ir vitamino C, jos padeda stiprinti imunitetą, gerina atmintį ir net prisideda prie jaunatviškos odos išsaugojimo. Vienas geriausių vitamino A šaltinių – mangas, kuris gerina akių sveikatą bei odą. Be to, manguose gausu magnio ir kalio, kurie svarbūs gerai širdies veiklai“, – pasakoja J. Mongirdienė.

Įkūrėjos teigimu, yra daugybė vaisių, kurių nauda organizmui bei sveikatai itin didelė.

„Daugelio gerai pažįstamuose ir pamėgtuose ananasuose yra bromelaino fermento, kuris padeda skaidyti baltymus ir gerina virškinimą. Be to, ananasuose gausu vitamino C.

Taip pat verta atkreipti dėmesį ir į pasifloras, kurios yra puikus B grupės vitaminų ir geležies šaltinis, padedantis kovoti su nuovargiu ir stresu. Kiek egzotiškesnis pasirinkimas – duonvaisis, kuriame gausu vitamino B6, magnio ir kalio, o dėl savo tekstūros ir maistinių medžiagų kiekio šis vaisius dažnai vadinamas mėsos pakaitalu ir yra itin populiarus tarp vegetarų“, – tvirtina J. Mongirdienė.

Svarbus tinkamas transportavimas

Dažnas yra įsitikinęs, jog vietiniai sezoniniai vaisiai ir uogos yra gerokai maistingesni nei importuoti iš kitų šalių. Visgi, pasak bendrasavininko Donato Mongirdo, egzotiniai vaisiai taip pat turi daugybę naudingų medžiagų – svarbiausia, jog jie būtų sunokinti ir transportuoti tinkamai.

„Mūsų parduotuvėje esantys vaisiai noksta natūraliai, ant medžių, o ne sandėliuose. Jie skinami tik tada, kai yra pilnai prinokę – lygiai taip pat, kaip vasaros sezonu lietuviškos kriaušės, obuoliai ar slyvos.

Tuomet iš egzotinių šalių vaisiai yra gabenami lėktuvu – tai padeda sutaupyti laiko, todėl produktai išlaiko daugiau vitaminų, antioksidantų ir natūralaus skonio“, – pasakoja bendrasavininkas.

Kiek daugiau nei metus įmonės tiekiamos produkcijos galima įsigyti fizinėse parduotuvėse ir užsisakyti tiesiai į namus. Užtikrinti tinkamą transportavimą Lietuvoje padeda partneriai.

„Kadangi mūsų vaisiams būtina nenutrūkstama šalčio grandinė bei atsakingas transportavimas, „DPD Fresh“ yra nuostabūs partneriai, kurie užtikrina, kad mūsų lepūs vaisiai pasiektų klientą saugiai ir nepriekaištingos kokybės. Naudodamiesi šia paslauga, galime pasiekti ne tik didžiuosius miestus, bet ir mažesnius miestelius, užtikrindami, kad kiekvienas klientas gautų vaisius tokius, kokie jie turėtų būti – natūraliai sunokusius, aromatingus ir aukščiausios kokybės“, – tvirtina D. Mongirdas.

Atkreipkite dėmesį į kvapą, išvaizdą ir kilmę

Pastuksenti, kol išgirsime duslų garsą, paspausti, atidžiai skaityti etiketes – neretai girdime įvairius patarimus, kokius veiksmus reikia atlikti, norint patikrinti vaisiaus sunokimo lygį. Tad kaip iš tiesų išsirinkti kokybiškus ir gardžius vaisius?

„Svarbu žinoti, kad natūraliai sunokę vaisiai ne visada atrodo tobulai – jie gali turėti nedidelių dėmelių ar nelygumų, bet tai dažnai reiškia, kad jie yra sunokę natūraliai, o ne dirbtinai nokinti sandėliuose.

Taip pat svarbus vaisiaus kvapas, pavyzdžiui, mangas ar ananasas kvepia saldžiai, o pasifloros ir papajos – gaiviai. Jei vaisius visiškai neturi kvapo, jis gali būti dar neprinokęs ir greičiausiai buvo nuskintas per anksti“, – teigia J. Mongirdienė.

Ji taip pat pataria atkreipti dėmesį į kilmę ir tiekimo būdą: „Lėktuvu gabenti vaisiai dažniausiai būna šviežesni ir noksta natūraliai, nes juos galima skinti visiškai sunokusius. Laivais gabenti vaisiai dažniausiai nuskinti dar žali ir nokinami kelionės metu, todėl jų skonis bus blankus, o maistinė vertė gali būti kitokia.“