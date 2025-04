Prie stalo padarykite 1 triuką: nepriaugsite papildomų kilogramų

Naujienų portalui tv3.lt mitybos specialistas Mantas Liekis atskleidžia, ką reikėtų daryti norint pagerinti virškinimą ir kokius produktus vertėtų įtraukti į savo racioną.

Kaip nepersivalgyti prie šventinio stalo?

Anot M. Liekio, per pačias Velykas svarbu gerti pakankamai skysčių, nes tai padeda sumažinti alkio jausmą, leidžia suvalgyti mažiau maisto ir apsaugo nuo persivalgymo.

„Galima naudoti mažesnes lėkštes – taip optiškai atrodys, kad porcijos yra didesnės, tačiau iš tikrųjų suvalgysime mažiau. Taip pat verta įtraukti daugiau daržovių, kurios yra mažiau kaloringos, bet užpildo skrandį ir padeda išvengti didelio kaloringų produktų suvartojimo“, – pataria jis.

Mitybos specialistas pabrėžia, kad svarbu sąmoningai rinktis maisto produktus. Velykų stalas turėtų būti subalansuotas – jame turi būti baltyminio maisto, kurio į lėkštę reikėtų įsidėti bent delno dydžio porciją.

„Prie garnyro turėtų būti patiekta sauja daržovių, maždaug tiek, kiek telpa į abu delnus. Be to, svarbu valgyti lėtai – rekomenduojama skirti maždaug 20 minučių kiekvienai porcijai, nes būtent per tiek laiko ateina sotumo jausmas. Reikia save kontroliuoti ir nepersivalgyti“, – akcentuoja specialistas.

Jis taip pat pažymi, kad prieš Velykas nereikėtų badauti, nes tai gali paskatinti persivalgymą šventės metu. Geriausia laikytis įprastos mitybos rutinos ir rinktis baltymingesnį, mažiau angliavandenių bei riebalų turintį maistą, kad Velykų metu būtų lengviau kontroliuoti suvartojamas kalorijas.

Kaip pagerinti virškinimą?

Velykų stalas (nuotr. Shutterstock.com)

Norint pagerinti virškinimą, pasak M. Liekio, svarbu tinkamai sukramtyti kiekvieną maisto kąsnį – ne nuryti paskubomis, o gerai sukramtyti.

„Reikėtų valgyti lėtai, sąmoningai, skirti dėmesį pačiam valgymo procesui. Siūlyčiau valgyti be telefono ar televizoriaus, per daug nesikalbėti, o tiesiog mėgautis maistu“, – pataria jis.

Mitybos specialistas pabrėžia, kad prieš pradedant valgyti verta paklausti savęs, kiek iš tikrųjų norisi maisto, ir stengtis nepersivalgyti. Persivalgymas apsunkina virškinimą, todėl reikėtų išmokti atpažinti sotumo jausmą. Be to, jis rekomenduoja valgyti ramiai, atsisėdus ir vengti per daug skysčių valgant.

Anot pašnekovo, riebesnius patiekalus geriau derinti su lengvomis salotomis ir vengti vienu metu valgyti daug skirtingų patiekalų.

„Jei iš karto valgysime majonezo salotas, kiaušinius, keptą mėsą ir desertą, toks maisto derinys gali sukelti diskomfortą.

Geriau valgyti atskirai – pirmiausia suvalgyti salotas ar kiaušinius, palaukti, pajusti sotumo jausmą, tada mėgautis mėsa, vėl padaryti pertrauką ir galiausiai pasimėgauti desertu“, – aiškina jis.

M. Liekis taip pat pabrėžia, kad skirtingų maisto produktų nereikėtų užgerti šaltu gazuotu gėrimu, nes tai gali dar labiau apsunkinti virškinimą ir sukelti diskomfortą.

Maisto produktai, padedantys žarnynui

Pasak mitybos specialisto, geresnei virškinimo veiklai palaikyti verta įtraukti į mitybą raugintus kopūstus, kefyrą ar imbierą.

„Imbieras gali padėti sumažinti pilvo pūtimą. Taip pat naudingi vaisiai, tokie kaip ananasai ir papajos – jie turi virškinimą skatinančių fermentų, pavyzdžiui, bromelaino ir papaino“, – teigia pašnekovas.

Jis taip pat rekomenduoja vartoti prebiotikus ir probiotikus. Jei vis dėlto persivalgoma, galima išgerti virškinimo fermentų, kurie gali palengvinti virškinimo procesą.

„Yra teigiama, kad šiltas vanduo su citrina skatina tulžies išsiskyrimą, o tai gali padėti gerinti virškinimą. Taip pat imbierinė arbata malšina pykinimą, o pipirmėčių ir pankolių arbata padeda sumažinti pilvo pūtimą“, – aiškina jis.

Norint sumažinti pilvo diskomfortą, pašnekovas pataria įtraukti įvairias žolelių arbatas – pankolių, kmynų, imbiero.

„Galima lengvai pamasažuoti pilvą pagal laikrodžio rodyklę, užsiimti fiziniu aktyvumu, atlikti tempimo pratimus ar tiesiog pasivaikščioti – visa tai suaktyvina medžiagų apykaitą ir gali sumažinti pilvo pūtimą.

Taip pat svarbu vengti gazuotų gėrimų ir perdirbtų produktų su saldikliais, nes jie dažnai sukelia virškinimo diskomfortą. Esant poreikiui, galima vartoti natūralius virškinimo fermentus ar prebiotikus“, – pataria M. Liekis.