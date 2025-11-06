Šie ženklai išduoda, kad vartojate per daug alkoholio: sustokite laiku

Tačiau ilgalaikis ir dažnas alkoholio vartojimas daro daug rimtesnę žalą, nei daugelis įsivaizduoja – o požymiai ne visada būna akivaizdūs. Britų gydytojai įvardija penkis pavojaus signalus, kurie gali parodyti, kad organizmas nebesusitvarko su alkoholio kiekiu.
Pirmieji ženklai – elgesio pokyčiai
„Pirmasis signalas, kad žmogus geria per daug, dažnai matomas ne kūne, o tarpusavio santykiuose, bendravime“, – sako gastroenterologas dr. Grahamas Bakeris. Pasak jo, perteklinį alkoholio vartojimą dažnai lydi dirglumas, izoliacija nuo aplinkinių ir prasti gyvenimo sprendimai.
„Draugų ratas pradeda keistis, o pats žmogus dažnai net nesupranta, kodėl“, – priduria gydytojas.
Tačiau ilgainiui pradeda kentėti ir fizinė sveikata – kartais taip, kaip visiškai nesitikėtume, rašoma dailymail.co.uk.
1. Svorio svyravimai: nuo priaugimo iki netikėto kritimo
„Alkoholyje esančios kalorijos iš pradžių kaupiasi kaip riebalai“, – aiškina dr. Bakeris. Tai lemia riebalų sankaupas kepenyse, kurios ilgainiui gali sukelti fibrozę ar cirozę.
Vėliau kepenys praranda gebėjimą tinkamai funkcionuoti ir pradeda „vogti“ raumenų masę – šis procesas vadinamas sarkopenija. „Žmogus, sergantis kai kuriomis kepenų ligomis, per vieną naktį be maisto praranda tiek raumenų, kiek sveikas žmogus – per tris dienas badavimo“, – sako Bakeris.
Tuomet žmogui netikėtai ir staigiai gali pradėti kristi svoris.
2. Dažnai atsirandančios mėlynės
Lėtinis gėrimas trikdo kepenų gebėjimą gaminti krešėjimo faktorius. „Alkoholis mažina trombocitų – kraujo ląstelių, padedančių krešėti – kiekį, todėl žmogus greičiau susižeidžia ar susidaro mėlynės“, – teigia gydytojas.
Be to, kai kurie pastebi išsiplėtusias venas ant krūtinės ar nugaros, nes kepenų kraujagyslėse didėja spaudimas.
3. Oda praranda spindesį
Dermatologė dr. Sophie Shotter sako, kad alkoholis slopina hormoną vazopresiną, kuris padeda inkstams išlaikyti vandenį. „Dėl to oda išsausėja, raukšlės – ypač aplink akis – tampa gilesnės“, – aiškina gydytoja.
Be to, alkoholis plečia kraujagysles, todėl veidas parausta. Ilgainiui kapiliarai gali trūkinėti, ypač aplink nosį ir skruostus, o tai sukelia raudoną atspalvį ir net rozaizės paūmėjimus.
4. Plaukai ima slinkti
Alkoholis trikdo organizmo gebėjimą pasisavinti vitaminus ir mineralus, tokius kaip B grupės vitaminai, cinkas ir geležis, būtinius sveikam plaukų augimui.
„Kai trūksta baltymų ir maistinių medžiagų, organizmas jų pirmiausia skiria gyvybiškai svarbiems organams, o ne plaukams – todėl jie ima retėti“, – sako dr. Bakeris.
Be to, alkoholio poveikis hormonų pusiausvyrai dar labiau skatina plaukų slinkimą.
5. Nagų pokyčiai – netikėtas signalas
„Dehidratacija dėl nuolatinio alkoholio vartojimo gali padaryti jūsų nagus trapius ir skilinėjančius“, – sako dr. Bakeris.
Pasak jo, dažnai geriantiems žmonėms nagai gali pagelsti, o balti pusmėnuliai prie nago pagrindo išsiplečia – tai vadinama leukonichija.
Kai kuriems pasireiškia vadinamoji Terry’s nails būklė – nagai tampa beveik balti, o galiukai įgauna rausvą ar rudą atspalvį. Tokie požymiai gali rodyti lėtinę kepenų ligą, širdies ar inkstų sutrikimus.
Ar reikia nerimauti?
„Laimei, kepenys – labai atlaidus organas“, – ramina dr. Bakeris. „Net jei jos yra pažeistos, sumažinus alkoholio vartojimą jos gali atsinaujinti ir atkurti ląsteles. Dauguma simptomų – nuo nuovargio iki galvos skausmų – tada taip pat gerokai sumažėja.“
Norint įvertinti kepenų būklę, galima atlikti FibroScan tyrimą – greitą ir neskausmingą procedūrą, matuojančią kepenų standumą ir randėjimo lygį.
