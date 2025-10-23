Atsakė, kiek alkoholio galima išgerti per savaitę: padauginus laukia liūdnos pasekmės

O tie, kurie visiškai atsisako alkoholio, gali pasiekti kliniškai reikšmingą kraujospūdžio sumažėjimą. Kitaip tariant, kai kalbama apie širdies sveikatą – kuo mažiau išgeri, tuo geriau, rašoma dailymail.co.uk.
Mažiau alkoholio – sveikesnis kraujospūdis
Jungtinėje Karalystėje net 14 milijonų žmonių nuolat gyvena su padidėjusiu kraujospūdžiu, dar vadinamu hipertenzija. Maždaug pusė jų net nežino, kad turi šią problemą.
Negydoma hipertenzija gali būti mirtina – ji didina širdies smūgio, insulto, inkstų ligų, demencijos ir ankstyvos mirties riziką.
Mokslininkai iš Tokijo mokslo instituto (Institute of Science Tokyo) nustatė, kad alkoholio vartojimo mažinimas arba visiškas jo atsisakymas gali reikšmingai sumažinti kraujospūdį. Tyrimo vadovas dr. Takahiro Suzuki pabrėžia:
„Kuo mažiau alkoholio geri, tuo geresni kraujospūdžio rodikliai. Mūsų duomenys rodo, kad net maži alkoholio kiekiai nėra saugūs.“
Kiek alkoholio galima suvartoti per savaitę?
Alkoholis nuo seno siejamas su aukštesniu kraujospūdžiu tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje. Tai vyksta todėl, kad alkoholis stimuliuoja nervų sistemą, didina širdies ritmą ir siaurina kraujagysles.
Dėl šios priežasties JK Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) rekomenduoja nevartoti daugiau nei 14 alkoholio vienetų per savaitę – tai atitinka maždaug šešias vyno taures.
Amerikos širdies asociacija taip pat įspėja vengti ilgalaikio alkoholio vartojimo ir siūlo moterims riboti suvartojimą iki vieno arba mažiau gėrimų per dieną, o vyrams – iki dviejų arba mažiau.
Vis dėlto iki šiol buvo neaišku, kaip saikingo gėrimo pokyčiai paveikia kraujospūdį, ypač tarp moterų.
Tyrimo išvados – iškalbingos
Tyrime buvo analizuoti daugiau nei 359 700 kasmetinių sveikatos patikrinimų duomenys, surinkti iš 58 943 suaugusiųjų tarp 2012 ir 2024 metų.
Dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes:
- Įprastiniai alkoholio vartotojai pirmojo patikrinimo metu;
- Nevartojantys asmenys tuo pačiu laikotarpiu.
Alkoholio vartojimas buvo vertinamas pagal gėrimų skaičių per dieną. Rezultatai parodė, kad tie, kurie nustojo vartoti alkoholį, patyrė reikšmingą kraujospūdžio sumažėjimą.
Moterys, kurios iki atsisakymo gėrė 1–2 gėrimus per dieną, pastebėjo 1,14 mmHg diastolinio kraujospūdžio sumažėjimą.
Vyrai, kurie gėrė panašų kiekį ir vėliau nustojo, fiksavo dar didesnį – 1,62 mmHg – sumažėjimą.
Tuo tarpu tie, kurie anksčiau negėrė, bet pradėjo vartoti alkoholį, patyrė priešingą efektą – jų kraujospūdis kilo proporcingai suvartotam kiekiui.
Įdomu tai, kad gėrimo rūšis (vynas, alus ar stiprieji gėrimai) neturėjo reikšmingos įtakos kraujospūdžio pokyčiams. Tai reiškia, kad svarbiausias veiksnys yra suvartojamas kiekis.
Kodėl verta susimąstyti apie „saiką“
Pasak dr. T. Suzukio, ankstesnėse studijose buvo manoma, kad mažos alkoholio dozės gali būti nekenksmingos ar net naudingos:
„Mūsų tyrimas parodė, kad nėra tokio dalyko kaip „saugus alkoholio kiekis“ širdžiai. Net nedidelis vartojimas gali kelti kraujospūdį ir ilgainiui pakenkti širdies sveikatai.“
Tyrimo išvadas komentavo ir dr. Harlanas Krumholzas, žurnalo „Journal of the American College of Cardiology“ vyriausiasis redaktorius:
„Šie rezultatai paneigia seną įsitikinimą, kad mažas alkoholio kiekis neturi reikšmingos įtakos kraujospūdžiui. Net ir nedidelio vartojimo nutraukimas gali padėti išvengti ar išgydyti hipertenziją.“
Kas laikoma normaliu kraujospūdžiu
Padidėjęs kraujospūdis: 135/85 mmHg (namuose) arba 140/90 mmHg (gydytojo kabinete) ir daugiau.
Normalus kraujospūdis: nuo 90/60 mmHg iki 120/80 mmHg.
Idealu vyresniems nei 40 m.: apie 115/75 mmHg – tai sumažina širdies smūgio riziką.
Su amžiumi kraujospūdis dažniausiai kyla, nes kraujagyslės standėja, tačiau ekspertai vieningai sutaria: atsisakius alkoholio, galima ilgiau išsaugoti sveiką širdį ir išvengti insulto bei inkstų ligų.
Alkoholis ir demencija: dar vienas pavojus
Tyrėjai taip pat primena, kad alkoholio poveikis nesibaigia ties širdimi. Britų ir JAV mokslininkai nustatė, jog bet koks alkoholio kiekis gali padidinti demencijos riziką, o tarp gausiai geriančių žmonių ši rizika išauga net 40 procentų.
Tyrimo bendraautorė, psichiatrė dr. Anya Topiwala, pabrėžia: „Net mažas ar vidutinis alkoholio vartojimas gali padidinti demencijos riziką. Alkoholio vartojimo mažinimas visuomenės mastu galėtų tapti svarbia prevencijos priemone.“
