Kraujospūdis pagal jūsų amžių: sužinokite ir įsidėmėkite visam laikui

Kraujo spaudimo aparate esantis sistolinis (viršutinis) skaičius rodo kraujagyslių susitraukimą, o diastolinis (apatinis) – širdies darbą.
Svarbu matuoti kraujospūdį
Nors optimalus žmogaus spaudimas priklauso nuo jo amžiaus ir lėtinių ligų, vidutinis optimalus suaugusio žmogaus arterinis kraujo spaudimas yra 120 mm Hg ir 80 mm Hg.
Anksčiau vaistininkė Kristina Staivė kalbėjo, jog svarbu stebėti ne tik tai, kokius skaičius rodo aparatas, bet ir skirtumą tarp viršutinio ir apatinio rodmens.
„Jeigu abu rodmenys yra padidėję tolygiai, tai kur kas geriau, negu, tarkim, viršutinis rodmuo padidėjęs, o apatinis – normalus. Tai rodo, kad širdis dirba normaliai, o kraujagyslės intensyviai banguoja ir organizmas jaučia didelį stresą“, – anksčiau aiškino K. Staivė.
Jeigu žmogus niekada nesimatavo kraujo spaudimo arba tą darė labai seniai ir pamatė sistolinį rodmenį pakilusį iki 150 mm Hg, pirmajai pagalbai vaistininkė rekomendavo išgerti šiltos melisų ar mėtų arbatos su keliais lašiukais valerijono ir skubiai vykti pas gydytoją.
Vis dėlto kraujospūdis gali laikinai padidėti po sporto, jaučiant stresą, po įtemptos dienos darbe, apsinuodijus ar paprasčiausiai suvalgius aštresnio, sunkesnio, sūresnio maisto nei valgote įprastai.
Norint išsiaiškinti, ar tai nėra laikina problema, jeigu kraujo spaudimas nesiekia rizikingos ribos, pačiam žmogui reikėtų savaitę laiko kiekvieną rytą matuoti ir sekti rodmenis ir jiems nemažėjant – kreiptis į sveikatos specialistus.
Matuokite nurimę
Vaistininkė anksčiau sakė, kad matuoti kraujo spaudimą reikia nusiraminus ir atsipalaidavus. Norint gauti tikslius duomenis, svarbu nusivilkti storus rūbus, pasilikti tik su lengva palaidine, kuri neveržia, ranką laikyti širdies lygyje, nejudėti ir nekalbėti.
„Jeigu laikėtės visų nurodymų ir pasimatavę spaudimą pamatėte, jog jis padidėjęs, reikėtų nepanikuoti, nusiraminti, nes emocijos spaudimą gali dar labiau padidinti. Siūlyčiau ramiai pasėdėti, pakvėpuoti ir po 10–15 min. pasimatuoti dar kartą. Nusiraminus jis jau gali būti mažesnis“, – patarė specialistė.
Matuojantis kraujo spaudimą svarbu atkreipti dėmesį ir į pulsą. Jeigu ryte, esant ramybės būsenos, širdies susitraukimų rodmuo padidėjo iki 100–120, reikėtų pasikonsultuoti su sveikatos specialistais.
