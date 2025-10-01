Šios uogos – tikra vitaminų bomba organizmui: valgykite į sveikatą

Be to, kai kuriuos privalumus pajusite beveik iš karto, kai įtrauksite vynuoges į savo mitybą.
„Vynuogių vartojimas padeda palaikyti vandens balansą, nes jos daugiausia sudarytos iš vandens ir turi elektrolitų, pavyzdžiui, kalio“, – sako dietologė Michelle Wong.
Jūsų virškinimas gali pagerėti
Wong paaiškina, kad vynuogės yra geros tirpios ląstelienos (kurios tirpsta vandenyje, sudaro gelio pavidalo medžiagą, lėtinančią virškinimą ir skatinančią naudingų žarnyno bakterijų augimą) ir netirpios ląstelienos (kurios netirpsta vandenyje ir padidina išmatų tūrį).
Tai, kartu su dideliu vandens kiekiu vynuogėse, kuris skatina maisto judėjimą virškinimo trakte, padeda išvengti pilvo pūtimo ir vidurių užkietėjimo.
Kraujo cukraus lygis bus stabilesnis
Wong teigia, kad vynuogės nesukelia staigių kraujo cukraus šuolių dėl ląstelienos kiekio. Stabilus kraujo cukraus lygis padeda išvengti staigių energijos lygio šuolių ir gerina nuotaiką.
Jei ilgą laiką nuolat valgysite vynuoges, pajusite dar keletą naudingų pokyčių organizme.
Turėsite mažiau uždegimų
Dietologė Li Cotton teigia, kad vynuogėse yra keletas flavonoidų rūšių – antioksidantų, kurie gali padėti išvengti lėtinio uždegimo.
Moksliniai tyrimai rodo, kad dieta, kurioje yra daug flavonoidų, yra susijusi su mažesne chroniškų ligų, tokių kaip vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos, dermatitas ir neurodegeneracinės ligos, rizika.
Sustiprinsite širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą
Wong sako, kad viena iš priežasčių yra galingi flavonoidai. Kaip paaiškino Cotton, šie flavonoidai padeda sumažinti uždegimą organizme, o tai savo ruožtu sumažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką.
Rečiau sirgsite
Cotton sako, kad vynuogių vartojimas taip pat stiprina imunitetą. Kaip ir citrusiniai vaisiai, vynuogės taip pat turi vitamino C, kuris yra naudingas imuninei sistemai.
Jūs palaikote smegenų sveikatą
Uždegimo mažinimas reiškia mažesnį neurodegeneracinių ligų, tokių kaip Alzheimero ir Parkinsono ligos, riziką.
„Tyrimai parodė, kad vynuogėse esantis resveratrolis mažina oksidacinį stresą ir yra naudingas smegenų sveikatai“, – sako Cotton.
Žalios ar raudonos vynuogės?
Wong teigia, kad jų nauda sveikatai yra beveik vienoda. Registruotas dietologas-mitybos specialistas Rene Fichek savo ruožtu pažymi, kad vienas iš raudonųjų vynuogių pranašumų prieš žaliąsias yra tai, kad jos turi daugiau antioksidanto resveratrolo, kuris yra ypač naudingas širdies sveikatai.
